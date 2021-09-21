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الثلاثاء، 21-09-2021 10:51 م

ديوان المحاسبة يعلن نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية

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 الوكيل الاخباري - أعلن رئيس ديوان المحاسبة، رئيس لجنة الترخيص المنبثقة عن الهيئة العليا لمهنة المحاسبة القانونية عاصم حداد، اليوم الثلاثاء، نتائج امتحان مهنة المحاسبة القانونية الذي عقد في شهر آب الماضي.

وقال حداد في بيان صحافي، إن عدد المتقدمين للامتحان في الورقتين بلغ 264 متقدماً، حيث تقدم للورقة الأولى 118 وللورقة الثانية 146، وبلغ عدد الناجحين 56 متقدماً من مجموع الورقتين أي ما نسبته 2 . 21 بالمئة، مبينا أن علامة النجاح المعتمدة 65 بالمئة.

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