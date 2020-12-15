الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

ديوان المحاسبة: 17761 قضية اعتداء على المال العام منظورة لدى القضاء

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الثلاثاء، 15-12-2020 07:20 م

ديوان المحاسبة: 17761 قضية اعتداء على المال العام منظورة لدى القضاء

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 الوكيل الاخباري  - بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام المنظورة لدى القضاء، 17761 قضية وبإجمالي مبالغ مستحقة نحو 290 مليون دينار، تم تحصيل ما يقارب 164 مليون دينار منها، في حين بلغت قيمة غير المحصل نحو 126 مليون دينار بحسب تقرير ديوان المحاسبة لعام 2019.
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وبين التقرير ان إجمالي الوفر المالي، الذي حققه ديوان المحاسبة بالتدقيق على النفقات والإيرادات في عام 2019 بلغ أكثر من 123 مليون دينار، منها نحو 86 مليون دينار ناتج عن تدقيق الإقرارات الصفرية.

وذكر الديوان انه حقق من خلال قيامه بالتدقيق المسبق على بعض النفقات والإيرادات وفرا ماليا تمثل في زيادة الإيراد من خلال حث الدوائر على تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التي تحكم عملية تحديد واستيفاء الرسوم المستحقة على بعض المعاملات الرسمية.

وجاء الوفر المالي المحقق عبر الاسترداد المتمثل في تحصيل الجهات الخاضعة لرقابة الديوان للمبالغ المطلوب تحصيلها بموجب الاستيضاحات وكتب الديوان الرقابية ولوائح التدقيق المسبق.

ومن جهة الرقابة النوعية الشاملة، أكد التقرير ان ديوان المحاسبة شكل 30 فريق عمل لدراسة الملفات والحسابات ذات الأثر المباشر على المالية العامة، إضافة إلى إجراء دراسات اختبارية القيود وحسابات عدد من الشركات التي تساهم الحكومة بما نسبته 50 بالمئة أو أكثر من رأسمالها شملت مختلف القطاعات الاقتصادية.

 




 

 


 

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