ذبح 18 ألف رأس من الأغنام والبقر في مسلخ الأمانة خلال العيد

الوكيل الاخباري - أنهت أمانة عمان الكبرى، رفع جميع مخلفات حظائر بيع وذبح الأضاحي ونقلها إلى مكب الغباوي وطمرها، وستواصل على مدار شهر العمل على رش وتعقيم هذه المواقع بمعدل مرتين يومياً أول أسبوع من بعد عطلة عيد الأضحى وفقاً لمدير الدائرة الإعلامية في الأمانة ناصر الرحامنة.



وأضاف أن مسلخ أمانة عمان واصل من فجر أول أيام عيد الأضحى المبارك أعماله الاعتيادية، وجرى فيه خلال عطلة العيد ذبح ومعاينة 18044 رأسا من الماشية منها 17891 رأس أغنام، و 153 رأسا من العجول، إلى جانب معاينة 223 طن لحوم فاكيوم وأسماك مستوردة.

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