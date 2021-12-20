ذروة المنخفض الجوي تبدأ تأثيرها على المملكة والأرصاد تطلق تحذيرات هامة.. تفاصيل

الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اعتباراً من ساعات عصر اليوم الإثنين باشتداد الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة، وتكون غزيرة أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها الرعد وتساقط البرد على فترات، وتمتد إلى أجزاء محدودة من شرق المملكة.

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعة الهبات 80 كم/ساعة في بعض المناطق، وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.