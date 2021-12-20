الإثنين 20-12-2021
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الإثنين، 20-12-2021 04:58 م

ذروة المنخفض الجوي تبدأ تأثيرها على المملكة والأرصاد تطلق تحذيرات هامة.. تفاصيل

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الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة اعتباراً من ساعات عصر اليوم الإثنين باشتداد الهطولات المطرية في شمال ووسط المملكة، وتكون غزيرة أحياناً، مما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، يصحبها الرعد وتساقط البرد على فترات، وتمتد إلى أجزاء محدودة من شرق المملكة.

 

وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تتجاوز سرعة الهبات 80 كم/ساعة في بعض المناطق، وتثير الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية في العديد من المناطق.

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وفي خليج العقبة، يطرأ انخفاض على الحرارة، وتكون الأجواء باردة نسبياً ومغبرة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة ضعيفة في ساعات الظهيرة لهطول زخات خفيفة من المطر، والرياح جنوبية نشطة السرعة، والبحر مائجاً.

وحذرت الأرصاد من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها في بعض المناطق بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، خطر شدة سرعة الرياح والهبات القوية المرافقة لها، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول أمطار والمناطق التي قد تشهد هطول ثلج وبرد، خطر تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها البحر الميت، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب والغيوم الملامسه لسطح الأرض فوق المرتفعات الجبلية، خطر ارتفاع موج البحر وتدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في خليج العقبة.


 




 

 


 

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