ذكرى أحداث قلعة الكرك تصادف اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - في مثل هذا اليوم من العام 2016 تحصنت مجموعة إرهابية داخل قلعة الكرك لإعتقادهم الواهم أنها ستكون ساتراً لهم عن أعين نشامى الوطن الذين وضعوا أرواحهم رخيصة في سبيل أمن وطنهم .

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وكعادتهم لم يتوانَ نشامى الأمن العام عن تلبية نداء الواجب وحال لسانهم يقول لبيك ياوطني .



الشهيد البطل العقيد الركن سائد المعايطة وبرفقته أبطال صناديد قاموا باقتحام القلعة مقبلين غير مدبرين للقبض على زمرة الجهل والضلال ، و في تبادل لإطلاق العيارات النارية بين رجال الحق و خفافيش الظلام ، فاضت أرواح ثلة من نشامى الأمن العام طاهرة نقية إلى جوار ربها ضاربين لنا أروع الأمثلة في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره .



للشهداء الرحمة والمغفرة ، وسيبقى الوطن بإذن الله حصناً منيعاً أمام كل التحديات بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة وعزم وصلابة شعبه العظيم وبسالة أبطال أجهزتنا الأمنية .



رحم الله شهداء أحداث الكرك:



- الشهيد العقيد الركن سائد محمود عبد السيد المعايطة

- الشهيد الملازم2 صهيب جمال عبد الكريم السواعير

- الشهيد الملازم2 يزن هاني محمد صعنون

- الشهيد الوكيل1 محمد نايف عبدالله الجيزاوي

- الشهيد الوكيل علاء الدين موسى محمود النعيمي

- الشهيد الوكيل مهرب حميدي مضحى الرويلي

- الشهيد الوكيل خليل عباس درويش الضروس

- الشهيد الرقيب محمد ابراهيم سلامة البنوي

- الشهيد الرقيب شافي سلامة فنخور الشرفات

- الشهيد العريف أحمد راكان أحمد العودات

- الشهيد العريف حاكم سالم عبد الحميد الحراسيس



