ذكرى أحداث قلعة الكرك تصادف اليوم الأحد

الوكيل الإخباري - في مثل هذا اليوم من العام 2016 تحصنت مجموعة إرهابية داخل قلعة الكرك لإعتقادهم الواهم أنها ستكون ساتراً لهم عن أعين نشامى الوطن الذين وضعوا أرواحهم رخيصة في سبيل أمن وطنهم .
وكعادتهم لم يتوانَ نشامى الأمن العام عن تلبية نداء الواجب وحال لسانهم يقول لبيك ياوطني .
الشهيد البطل العقيد الركن سائد المعايطة وبرفقته أبطال صناديد قاموا باقتحام القلعة مقبلين غير مدبرين للقبض على زمرة الجهل والضلال ، و في تبادل لإطلاق العيارات النارية بين رجال الحق و خفافيش الظلام ، فاضت أرواح ثلة من نشامى الأمن العام طاهرة نقية إلى جوار ربها ضاربين لنا أروع الأمثلة في الدفاع عن أمن الوطن واستقراره .
للشهداء الرحمة والمغفرة ، وسيبقى الوطن بإذن الله حصناً منيعاً أمام كل التحديات بفضل قيادته الهاشمية الحكيمة وعزم وصلابة شعبه العظيم وبسالة أبطال أجهزتنا الأمنية .
رحم الله شهداء أحداث الكرك:
- الشهيد العقيد الركن سائد محمود عبد السيد المعايطة
- الشهيد الملازم2 صهيب جمال عبد الكريم السواعير
- الشهيد الملازم2 يزن هاني محمد صعنون
- الشهيد الوكيل1 محمد نايف عبدالله الجيزاوي
- الشهيد الوكيل علاء الدين موسى محمود النعيمي
- الشهيد الوكيل مهرب حميدي مضحى الرويلي
- الشهيد الوكيل خليل عباس درويش الضروس
- الشهيد الرقيب محمد ابراهيم سلامة البنوي
- الشهيد الرقيب شافي سلامة فنخور الشرفات
- الشهيد العريف أحمد راكان أحمد العودات
- الشهيد العريف حاكم سالم عبد الحميد الحراسيس