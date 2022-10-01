ذكرى ميلاد سمو الأمير محمد بن طلال يصادف الأحد

الوكيل الاخباري - يصادف يوم غد الأحد ذكرى ميلاد المغفور له بإذن الله سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه.



وتوفي، رحمه الله، بتاريخ 29 نيسان 2021 بعد حياة مليئة بالخير والعطاء والمحبة للأردن أرضا وشعبا ومليكا.



وتقلد، رحمه الله، مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ورئيسا لمجلس شيوخ العشائر، وممثلا خاصا للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، كما تولى مهام نائب وممثل لجلالة الملك عبدالله الثاني، حفظه الله، أثناء سفره خارج أرض الوطن.

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