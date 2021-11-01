ذمم مشتركي الكهرباء الأردنية تتجاوز نصف مليار دينار

الوكيل الإخباري - بلغت ذمم المشتركين لشركة الكهرباء الأردنية، نحو 588 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بحسب بيانات ربعية للشركة.

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وارتفعت ذمم المشتركين في نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بقيمة 50 مليون دينار مقارنة مع مجموع ذمم المشتركين في الفترة ذاتها من العام الماضي، والبالغة آنذاك 538 مليون دينار .



ووصل عدد المشتركين في خدمات الطاقة الكهربائية ضمن امتياز شركة الكهرباء الأردنية إلى 1.5 مليون مشترك لكافة الاستخدامات في محافظات الوسط (العاصمة، الزرقاء، مأدبا، والسلط).



وأظهرت البيانات الربعية للشركة أن مجمل ربح بيع الطاقة تراجع من 95.7 مليون دينار بنهاية أيلول/سبتمبر من العام الماضي، إلى 86.4 مليون دينار سجلت في نهاية 9 أشهر الأولى من العام الحالي.



ورفعت الشركة ضمن بند التدفقات النقدية للأنشطة التشغيلية، مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها (ذمم مشتركين)، 4 ملايين دينار للتسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 3 ملايين دينار للفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها (فوائد جهات حكومية) بقيمة مليون دينار لنهاية الربع الثالث من العام الحالي، بحيث لم تخصص أي مبالغ للفترة ذاتها من العام الماضي.



الحكومة أعلنت مؤخرا، عن توزيع جديد لكلف تعرفة الكهرباء في القطاع المنزلي وفق عدة شرائح حسب كمية الاستهلاك، لتطبيقها اعتبارا من الثلث الأول من العام المقبل.



وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة حسين اللبون، إن تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة "سيكون لها أثر إيجابي كبير على الشرائح الاستهلاكية، موضحا أنّ "فاتورة الكهرباء في التعرفة الجديدة ستنخفض أو لن تتأثر لنحو 93% من مشتركي القطاع المنزلي من الأردنيين، وهم الذين يستهلكون أقل من 600 كيلو واط ساعة شهرياً (و قيمة فواتيرهم أقل من 50 ديناراً)".

