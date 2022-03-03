رأس منيف الأعلى تسجيلاً والعقبة ومعان بلا أمطار.. تفاصيل وأرقام أمطار المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب عن كميات الأمطار المسجلة منذ بدء المنخفض الجوي صباح الخميس وحتى الساعة التاسعة مساء. اضافة اعلان





وبين آل خطّاب في إحصائية أرسلها لموقع "الوكيل الاخباري" أن منطقة رأس منيف في عجلون سجلت أعلى هطولاً مطرياً بواقع 16.3 ملم، تلتها منطقة وسط البلد في العاصمة والتي سجلت هطولا بلغ 14.5 ملم.



وأشار آل خطاب إلى أن المناطق الجنوبية شهدت عواصف ترابية وغبار، كما لم تسجل محافظتيْ العقبة ومعان أي تسجيل للهطول المطري باستثناء الشوبك.



وتاليا معدلات الهطول المطري وفق محطات الرصد التابعة للأرصاد الجوية:



رأس منيف 16.3



أربد 13.5



الرمثا 5



جرش 4.5



الباقورة 3.5



مطار عمان المدني 11.8



وسط البلد 14.5



القويسمة 10



الجبيهة 8



حدائق الحسين 13.5



مطار الملكة علياء 1



دير علا 4



السلط 12.7



الزرقاء 2



الضليل 0.5



الغباوي 0.5



الشوبك 0.3



المفرق 1.9









