رأس منيف و الشوبك سجلتا أقل درجة حرارة على مستوى المملكة

الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب بأن محطتي رصد الشوبك ورأس منيف سجلتا أقل درجة (حرارة سطحية) وبلغت (5-) درجة مئوية ، كما سُجلت أقل (حرارة صغرى) للهواء( 1.8-) درجة مئوية في محطة رأس منيف.

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وأوضح آل خطاب، بأن (الحرارة السطحية) هي درجة حرارة الهواء القريبة من سطح الأرض والتي تقاس على ارتفاع 5 سم من سطح الأرض، بينما كانت أقل درجة (حرارة صغرى) للهواء على ارتفاع مترين في محطة رصد رأس منيف أيضاً وسُجلت (3.0-) درجة مئوية.



وافاد بأن أغلب محطات الرصد التابعة لإدارة الأرصاد الجوية سجلت درجات حرارة سطحية أقل من الصفر المئوي، حيث سجلت المحطات (حرارة سطحية) كما يلي:



-مطار عمان المدني 2.2-

-رأس منيف 5.0-

-الزرقاء 1.2-

-السلط 3.8-

-المفرق 1.0-

-القطرانة 1.7-

-الربة 3.0-

-الطفيلة 3.0-

-الشوبك 5.0-

-معان 1.0-



وأضاف آل خطاب بأن درجات الحرارة هذه توضح أن الإنجماد شمل مناطق كثيرة من المملكة وأن الليلة القادمة وصباح الثلاثاء ستكون الحرارات أقل من ذلك خاصة مع صفاء السماء وخلوها من الغيوم.



وتهيب إدارة الأرصاد بالمواطنين أخذ الإجراءات الإحترازية تجنبا لحدوث أي ضرر قد يتسبب به حدوث الانجماد وتشكل الصقيع .



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