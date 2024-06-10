رؤساء جامعات: تقدم الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية مؤشر على سلامة المخرجات

الوكيل الاخباري- قال رؤساء جامعات إن التقدم النوعي الذي حققته الجامعات الأردنية في التصنيفات العالمية يعد مؤشرا واضحا على سلامة المخرجات التعليمية وجودتها وتميزها ويعكس مواكبتها للتطورات العالمية والمحلية والإقليمية.

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وبينوا في أحاديثهم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن دخول جامعاتنا وبمرتبة متقدمة في تصنيف (QS) لعام 2025 الذي يعد افضل تصنيف عالمي، يجسد الاهتمام والسعي نحو تطوير منظومة التعليم العالي الأردنية والارتقاء بالسمعة الأكاديمية للجامعات وقدرتها على استقطاب الكفاءات العلمية.



ويستند تصنيف الجامعات (QS) الى عدة معايير تقييمية من بينها السمعة الأكاديمية للجامعة ومدى تأثيرها في البحث العلمي، وقياس عدد الاستشهادات بالبحوث التي نشرتها وتوظيف الخريجين ونسبة حصولهم على مراكز قيادية على المستويين المحلي والخارجي، وقدرتها على استقطاب الطلبة الدوليين وتحقيقها لمؤشرات التنمية المستدامة.



ويهدف التصنيف إلى تحديد الجامعات ذات المستويات التي ترقى من خلال أدائها الوطني ورسالتها المحلية في مجتمعاتها إلى بلوغ مستوى عالمي ومقارنتها وتحديد مرتبتها ضمن ارقى الجامعات العالمية ، وتساعد الراغبين في اختيار وجهتهم الدراسية من الطلبة على اختيار الجامعة وفقا لهذا التصنيف.



وحققت الجامعة الأردنية قفزة نوعية وكبيرة على هذا التصنيف حيث احتلت المركز 368 على مستوى العالم وهو تصنيف لم يسبق للجامعات الأردنية تحقيقه سابقا، ويعد انجازا علميا كبيرا للتعليم العالي الأردني، وتابعت جامعة العلوم والتكنولوجيا ايضا تقدمها على التصنيف حيث حصلت على المركز 501 إلى الترتيب 600 واقتربت من دخول افضل 500 جامعة عالمية، وجاءت اليرموك ضمن افضل 1000جامعة عالمية بعد أن حصلت على المركز 950 إلى 1000 وجامعة الأميرة سمية في الترتيب 900 إلى 950 وجاء في التصنيف 1000 إلى 1200 جامعتا الهاشمية ومؤتة في المرتبة 1200 إلى 1400 جاءت البلقاء التطبيقية.



واللافت ايضا دخول الجامعات الخاصة بمراكز متقدمة على هذا التصنيف حيث حصلت جامعة عمان الأهلية على المرتبة 800 إلى 850 عالميا وجاءت العلوم التطبيقية في المرتبة من 850 إلى 900 من بين آلاف الجامعات التي تنافست على تحقيق مراكز متقدمة في هذا التصنيف. والجامعة الألمانية في الترتيب 900 إلى 950 .



وقال رئيس الجامعة الأردنية بالوكالة ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية الدكتور زياد حوامدة، إن هذا الإنجاز يعكس وبصورة واضحة الجهود المضاعفة التي بذلتها الجامعة طيلة الفترة الماضية وقدرة الجامعات الأردنية على موازاة الجامعات العالمية في مؤشرات التقدم والتميز وإبراز الإمكانات الهائلة للقطاع الأكاديمي الأردني.



وأضاف، الجامعة الأردنية تعد أم الجامعات الأردنية وذلك يشكل تحديا كبيرا أمامها نحو التقدم والرقي والتميز في كافة المجالات وبشكل متواز يضمن التقدم والسير بخطى ثابتة نحو العالمية ويصنع المكانة المرموقة التي تليق بالتعليم الأردني واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بهذا القطاع ودعمهما المستمر للتعليم والتعليم العالي الأردني .



وأكد حرص الجامعة على الحفاظ على هذا المنجز والبناء عليه ومواكبة برامجها لجميع المتغيرات والتطورات العالمية والاقليمية والمحلية وفتح الشراكات مع مختلف القطاعات لاسيما قطاع الأعمال والصناعة ومواءمة الخطط الدراسية والمخرجات مع سوق العمل على المستوى المحلي والخارجي.

