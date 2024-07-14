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الأحد، 14-07-2024 03:09 م

رئاسة الوزراء : تدابير حكومية للحد من ارتفاع أسعار السِّلع

الخصاونة


الوكيل الاخباري - اطَّلع مجلس الوزراء على التَّقرير الدَّوري لوزارة الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين حول الإجراءات والتَّدابير المتَّخذة للحدِّ من ارتفاع أسعار السِّلع، وضمان وفرة المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسيَّة.

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وأكَّد وزير الصِّناعة والتِّجارة والتَّموين أنَّ الأسعار في الأسواق مستقرَّة والسِّلع متوافرة بكميَّات آمنة، لافتاً إلى أنَّ الأسواق شهدت خلال الأسبوع الماضي انخفاض أسعار 42 سلعة، واستقرار 42 سلعة أخرى، فيما ارتفعت أسعار 6 سلع فقط من أصل 90 سلعة أساسيَّة يتمُّ رصد متوسَّط أسعارها.


كما أكَّد استمرار فرق التَّفتيش بجهودها للرَّقابة على الأسواق، لافتاً إلى تنفيذ 5449 زيارة لمنشآت تجاريَّة منذ منتصف شهر حزيران، نجم عنها تحرير 237 مخالفة.

 

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