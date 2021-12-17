الجمعة 17-12-2021
الوكيل الاخباري

33 وفاة و3705 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

ارتفاع الدولار الأميركي عالميا

رحيل رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

إصابات بمواجهات مع الاحتلال في الخليل

ميقاتي: قرار دولي بوقف تردي الأوضاع في لبنان

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

طبيب روسي يتحدث عن متلازمة ما بعد أوميكرون

عجلون: مطالب بتشغيل مستشفى الإيمان الجديد

2 مليار دينار حجم حوالات الأردنيين في الخارج خلال 10 أشهر

رئاسة الوزراء تدعو القطاعين العام والخاص إلى تلقي جرعتي لقاح كورونا

الجمعة، 17-12-2021 02:51 م

رئاسة الوزراء تدعو القطاعين العام والخاص إلى تلقي جرعتي لقاح كورونا

لقاح وكيل ٢


الوكيل الإخباري - دعت الحكومة اليوم الجمعة موظفي القطاعين العام والخاص إلى تلقي جرعتي المطعوم المضاد لفيروس كورونا، وذلك عبر منشور توعوي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

اضافة اعلان


وقالت الحكومة إنه "ابتداء من 1 / 1/ 2022 ووفقاً لأمر الدفاع 35 يُشترط حصول العاملين في القطاعين العام والخاص على جرعتين من مطعوم فيروس كورونا".


ودعت الحكومة المواطنين إلى المساهمة في كسر سلسلة انتقال العدوى، والمبادرة في الحصول على الجرعتين قبل 1 / 1 / 2022.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا الوكيل

33 وفاة و3705 إصابة جديدة بكورونا في المملكة

مطر الوكيل

وزارة الإدارة المحلية تعلن حالة الطوارئ الخفيفة

عجلون

عجلون: مطالب بتشغيل مستشفى الإيمان الجديد

طقس

تطورات الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة

فلوس

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

المدين

منع حبس المدين يثير الجدل.. والعجارمة: حقوق الدائنين مصانة

أخبار متعلقة
كورونا 2

صحة إربد تنفي علاقة مطعوم كورونا بوفاة مواطن

خمسينات

أسماء الفائزين بجوائز السحب لمتلقي مطعوم كورونا

11202124175735939434721

مصدر حكومي يحذر من تداول الشائعات

image

ارتفاع اصابات كورونا النشطة في المملكة

حظر

البدور : الحكومة قد تلجأ للإغلاق الجزئي

112021189494276021464

البلبيسي : خطتان للتعامل مع اي مفاجآت بشأن الجائحة