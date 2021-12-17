رئاسة الوزراء تدعو القطاعين العام والخاص إلى تلقي جرعتي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - دعت الحكومة اليوم الجمعة موظفي القطاعين العام والخاص إلى تلقي جرعتي المطعوم المضاد لفيروس كورونا، وذلك عبر منشور توعوي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقالت الحكومة إنه "ابتداء من 1 / 1/ 2022 ووفقاً لأمر الدفاع 35 يُشترط حصول العاملين في القطاعين العام والخاص على جرعتين من مطعوم فيروس كورونا".
ودعت الحكومة المواطنين إلى المساهمة في كسر سلسلة انتقال العدوى، والمبادرة في الحصول على الجرعتين قبل 1 / 1 / 2022.
ابتداءً من 1/1/2022ووفقاً لأمر الدفاع 35 يُشترط حصول العاملين في القطاعين العام والخاص على جرعتين من مطعوم فيروس كورونا.— Prime Ministry of Jordan (@PrimeMinistry) December 17, 2021
ساهم في كسر سلسلة انتقال العدوى واحصل على الجرعتين قبل 1/1/2022 pic.twitter.com/GsXlcajP08