رئاسة الوزراء تدعو القطاعين العام والخاص إلى تلقي جرعتي لقاح كورونا

الوكيل الإخباري - دعت الحكومة اليوم الجمعة موظفي القطاعين العام والخاص إلى تلقي جرعتي المطعوم المضاد لفيروس كورونا، وذلك عبر منشور توعوي لها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وقالت الحكومة إنه "ابتداء من 1 / 1/ 2022 ووفقاً لأمر الدفاع 35 يُشترط حصول العاملين في القطاعين العام والخاص على جرعتين من مطعوم فيروس كورونا".



ودعت الحكومة المواطنين إلى المساهمة في كسر سلسلة انتقال العدوى، والمبادرة في الحصول على الجرعتين قبل 1 / 1 / 2022.