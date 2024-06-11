رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفة مفوض / شؤون الطاقة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

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وقالت في إعلانها "فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني على موقع رئاسة الوزراء (https://empreq.pm.gov.jo) على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفية للأوراق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد باستلام طلبه علما بأنه سيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء".