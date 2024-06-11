الثلاثاء 11-06-2024
الوكيل الاخباري
 

انتشال عدد من الشهداء من تحت أنقاض منازل استهدفها الاحتلال بمدينة غزة

الضمان يوضح بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط و3 جنود في معارك برفح

إضراب شامل في محافظة رام الله والبيرة حدادا على أرواح الشهداء

رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية - أسماء

مدعوون للتعيين في الصحة - أسماء

ارتفاع أسعار النفط عالميا

رئيس مكتب نتنياهو يدعو لإقالة غالانت ويصفه بالوقح بعد تصويته ضد قانون التجنيد

مقتل جندي إسرائيلي بمعارك في غزة

الثلاثاء، 11-06-2024 07:34 ص

رئاسة الوزراء تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة

رئاسة


الوكيل الاخباري - أعلنت رئاسة الوزراء عن توفر شاغر وظيفة مفوض / شؤون الطاقة في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

اضافة اعلان


وقالت في إعلانها "فعلى من تتوافر فيه متطلبات إشغال هذه الوظيفة التقدم بطلب من خلال الرابط الإلكتروني على موقع رئاسة الوزراء (https://empreq.pm.gov.jo) على أن يرفق مع الطلب السيرة الذاتية وصور عن المؤهلات العلمية والشهادات المهنية وشهادات الخبرة والوثائق المعززة للكفايات القيادية والإدارية المطلوبة للوظيفة وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفية للأوراق الثبوتية المطلوبة، ويحصل كل من تقدم بطلب على إشعار الكتروني يفيد باستلام طلبه علما بأنه سيتم الإعلان عن الوظيفة على الموقع الالكتروني لرئاسة الوزراء".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_a3OPBBE

الضمان يوضح بشأن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران

160-052504-mozambique-coron_700x400

رئيس جمهورية موزمبيق يصل إلى عمان

M63A8879

فاقدون لوظائفهم في وزارة التربية - أسماء

M63A0712

مدعوون للتعيين في الصحة - أسماء

00

الملك يلقي اليوم كلمة خلال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

1718048788099

وزيرة التخطيط وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي يترأسان اجتماعاً لمنصة الاستثمار الأردنية الأوروبية

أخبار متعلقة
PwOaRUwYEqHPOBAycdxjDJ9odn6urMGiR4WwkZu6

ألعاب نارية وعرض جوي لطائرات "درون" في سماء عمّان الليلة بمناسبة اليوبيل الفضي

0L5A8804

موجة الحر ترفع الحمل الاقصى للنظام الكهربائي 18%

0L5A1487

الطاقة: إطلاق 5 خدمات إلكترونية جديدة

514335-780x470

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لحزيران بقيمة صفر