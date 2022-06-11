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السبت، 11-06-2022 08:27 م

رئيسة هيئة البحرين للثقافة: نسعى للتعاون المشترك مع الأردن

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الوكيل الاخباري - عبرت رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، عن سعادتها بحضور الافتتاح الرسمي لإربد العاصمة العربية للثقافة . 

وقالت في بيان صحافي، اليوم السبت، "أشعر في الأردن إنني في بلدي وبين أهلي"،مضيفة "أننا نتعاون باستمرار في غالبية الحقول الثقافية والفنية والجمالية، وأن جسور الثقافة الممتدة لا تتوقف عند علاقاتنا الأخوية التاريخية، وإنما تترجم عبر الأنشطة الإبداعية والفكرية والثقافية من خلال التواصل الدائم، لأن ما يجمعنا هو الحلم بمشروع ثقافي عربي، والأهداف الوطنية".

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