رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين يلتقي أمين عام دارة الملك عبد العزيز

الوكيل الاخباري - أكد رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، ومدير معرض عمان الدولي للكتاب، جبر أبو فارس، خلال لقائه أمين عام دارة الملك عبد العزيز الدكتور فهد السماري، الذي زار المعرض اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الشقيقين؛ الأردني والسعودي، مبينا أن هناك الكثير من القواسم المشتركة على الصعيد الاجتماعي والثقافي.



وأشار أبو فارس إلى الحضور السعودي المتميز في المعرض من خلال مشاركة دارة الملك عبد العزيز، ودور النشر السعودية خلال هذه الدورة، وفي الدورات الماضية .

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