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الثلاثاء، 29-12-2020 09:26 م

رئيس الأركان: القوات المسلحة مستمرة بدعم وحدات حرس الحدود

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، أن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي مستمرة في دعم وحدات حرس الحدود بكافة الأسلحة والأجهزة والمعدات التي تمكنها من أداء واجباتها على أكمل وجه، داعياً إلى ضرورة بذل أقصى الجهود لحماية الوطن ومقدراته والوقوف صفاً واحداً في وجه كل مَن تسول له نفسه المساس بأمنه واستقراره.
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جاء ذلك خلال زيارة رئيس هيئة الأركان المشتركة، اليوم الثلاثاء، كتيبة حرس الحدود/10، إحدى وحدات المنطقة العسكرية الشمالية، وكان في استقباله قائد المنطقة وقادة التشكيلات والوحدات فيها.

واستمع اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة حول المهام والواجبات المناطة بالمنطقة خاصةً في ظل الجهود التي تبذلها المنطقة خلال التعامل مع جائحة كورونا، بالإضافة للخطط المستقبلية التي تتطلع المنطقة لتنفيذها وسير الأمور العملياتية والتدريبية واللوجستية فيها.

كما افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة قاعة الشهيد عاطف المجالي وغرفة عمليات وقاعة اجتماعات في قيادة المنطقة وعددا من المباني الإدارية في كتيبة تموين ونقل المنطقة العسكرية الشمالية، وذلك لتوفير سبل الراحة لمنتسبي الكتيبة بما ينعكس إيجاباً على الروح المعنوية لديهم.


 




 

 


 

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