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الخميس، 15-07-2021 06:13 م

رئيس الأركان يتابع مجريات التمرين التعبوي عرين الأسود

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الوكيل الاخباري - تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، مجريات المرحلة النهائية للتمرين التعبوي "عرين الأسود" الذي نفذته المنطقة العسكرية الشمالية، بمشاركة لواء الحرس الملكي الآلي/1 التابع للمنطقة العسكرية الوسطى، في ميادين التدريب المخصصة.اضافة اعلان


واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجازين عسكريين قدمهما المساعد للعمليات والتدريب، وقائد المنطقة العسكرية الشمالية، عن التمرين وسير مجرياته العملياتية واللوجستية، والفرضيات والإجراءات المتخذة التي بني عليها، بما يتلاءم مع التحديات التي قد تواجهها بيئة العمليات الاستراتيجية مستقبلاً.

واشتمل التمرين الذي استمر لمدة 3 أسابيع على فعاليات تحاكي تنفيذ معركة دفاعية محكمة لمختلف الصنوف، بدأت بالجاهزية القتالية للقوات المشاركة، والحشد في منطقة المعركة، ومن ثم رمايات لأسلحة الردع الاستراتيجية راجمات الصواريخ على أهداف عالية القيمة بإسناد مباشر من الطائرات المقاتلة F16.

 




 

 


 

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