رئيس الجامعة الأردنية يكرم طلبة الطب الأكثر نشرا للأبحاث واستشهادا

الوكيل الاخباري-

اضافة اعلان

أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أن ثلث خريجي كلية الطب في الجامعة يعملون في مؤسسات تعليمية وطبية في الولايات المتحدة الأمريكية.وأشار، خلال رعايته فعاليات اليوم العلمي الرابع لكلية الطب، إلى أن الكلية تحتفل بيومها العلمي، الذي تعرض فيه أبحاث طلبة الكلية من أبطالها ومؤلفيها، لتتقدم بذلك عن باقي كليات الجامعة.وزاد عبيدات "أنه خرج من هذه الكلية أساتذة عظام، أسسوا وأبدعوا وأنجزوا، وجاء بعدهم قامات ورجال، عدلوا البناء وزادوا عليه، واليوم، تحتضن هذه الكلية أساتذة كبار، وفيها أيضا طلبة مبدعون".وقال مخاطبا الطلبة "اليوم، يُقاس الطالب في الجامعة بقدرته على التواصل، وقدرته على التعلم والتغيير والتأقلم مع المتغيرات، ولأن هذه الكلية رائدة في الإبداع والإنجاز، كثيرا ما كان طلبتها وأساتذتها أبطال هذا التغيير، وكذلك، أنتم اليوم مطالبون بالتغيير والتأقلم، فالشهادات لم تعد كافية إن لم يتقن الطلبة لغات عالمية ومهارات ناعمة ومهارات رقمية".ودعا عبيدات أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية لأن يكونوا محبين لعملهمم وطلبتهم، وأن يمنحوهم أثمن ما يملكون، وأن يعلموهم البحث عن الحقيقة، وأن يعلموا طلبتهم ألا يكونوا قراء لما يكتبه الآخرون فحسب، بل أن يجيبوا عن أسئلة ما زالت بلا إجابات، وأن يكتبوا هذه الإجابات ليقرأها الآخرون، فبهذا فقط سيحسب العالم حسابا لأمتنا، وبهذا فقط ستعيش أجيال المستقبل بكرامة وقوة، وسيعترف العالم بما قدمته هذه الأمة للبشرية.بدوره، قال عميد كلية الطب الدكتور ياسر ريان إن اليوم العلمي جاء لعرض أبحاث خريجي الفوج التاسع والخمسين، ومشاريعهم العلمية التي أصبحت متطلبا للحصول على شهادة الدكتور في الطب منذ عام 2019، لافتا إلى أن هذه الأبحاث أُجيزت بعد المناقشات في الكلية من قبل لجان مختصة وتحديد أفضل الأبحاث المعروضة.وأضاف أن عدد الأبحاث المقدمة لهذا العام بلغ 178 بحثا نُشر منها 29 بحثا، وقُدّم 33 بحثا آخر للنشر في مجلات علمية محكمة بانتظار قبول نشرها، مشيرا إلى وصول ما نُشر أو قُدّم للنشر إلى نسبة 34.7%.وكشف ريان أن 193 طالبا وطالبة نجحوا في نشر بحث واحد على الأقل من المشاريع البحثية؛ حيث بلغ الإنتاج العلمي المنشور للطالب جهاد السمهوري 41 بحثا، أما عبد الرحمن الحجاج 26 بحثا، وخلود الهاجري 15 بحثا، وراما ريان 11 بحثا، وحنين العبداللات 11 بحثا، ما يدل على أن الحاجة إلى البحوث العلمية تزداد يوما بعد يوم.وعرضت كل من الدكتورة فداء ذكر الله والدكتورة ليلى التوتنجي نبذة عن مكتب البحث العلمي في الكلية الذي أُنشئ عام 2019 بهدف دعم البحوث العلمية والباحثين وتشجيهم على الإنتاج العلمي ورفع سوية البحوث.وألقت الطالبة آية كلمة نيابة عن الخريجين عبّرت فيها عن شكرها للجامعة والكلية وأعضاء الهيئة التدريسية، حيث نهل الطلبة من علومهم حتى وصلوا إلى بداية جديدة في مسيرتهم العملية بعد التخرج.