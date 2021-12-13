رئيس الجامعة الهاشمية: ديوان المحاسبة جزء هام من إدارة الجامعة

الوكيل الإخباري- قام رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون بجولة تفقدية شملت كليات، العلوم التربوية، والتمريض، ومختبرات كلية الطب البشري كمختبر التشريح المحوسب، ومركز تعليم وفحص المهارات السريرية ووحدة القبول والتسجيل لضمان ديمومة العمل على تحديث الخطط والبرامج الدراسية لمواكبة متطلبات سوق العمل ، والوقوف على أهم احتياجات ومطالب الكليات سواء كانت التعليمية منها والمستلزمات والتجهيزات اللازمة، مشيداً بالجهود التي تبذلها هذه الكليات ووحدة القبول والتسجيل في دعمها المتواصل لاحتياجات الكلية والطلبة.

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واستمرت جولة الرئيس لتفقد الوحدات المستضافة في الجامعة ومنها ديوان المحاسبة، مثمناً الدور الهام الذي يقوم به من أعمال ومراقبة واردات الجامعة ونفقاتها وطرق صرفها وبعض الأمور المالية كالسلف والقروض، والتأكد من سلامة إنفاقها بصورة قانونية.



وقال الدكتور الزبون:" بأن ديوان المحاسبة سواء كان في مقره الرئيسي أو فروعه المنتشرة في باقي مؤسسات الدولة هو عوناً للجامعة وللبلد كافة، وهو جزء هام من إدارة الجامعة حيث يقوم بتنفيذ أعماله بكل صدق وشفافية.

