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الخميس، 13-01-2022 04:45 م

رئيس الجامعة الهاشمية يحاضر في كلية الدفاع الوطني

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الوكيل الإخباري - ألقى رئيس الجامعة الهاشمية، الدكتور فواز الزبون، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، اليوم الخميس، محاضرة بعنوان: "دور الجامعات الرسمية في تعزيز الأمن الوطني الأردني"، للدارسين في دورة الدفاع الوطني 19، بحضور آمر الكلية العميد الركن الدكتور عوض الطراونة ورئيس وأعضاء هيئة التوجيه في الكلية.

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وقال الدكتور الزبون إن الأمن الوطني هو الأمن الشامل الذي يتضمن الأمن الاقتصادي والبيئي والصحي والثقافي والاجتماعي والغذائي والمائي، مشيرا إلى أن الأمن الوطني ضرورة لتحقيق التنمية واستقرار المجتمع والحفاظ على وجوده.
وبين أن الاستقرار والتطور في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية في المجتمعات يتحقق من خلال تحقيق التنمية الشاملة لمواجهة تحديات الدولة، وصولاً الى الاستقرار السياسي المرتبط بتحقيق الأمن الوطني، والذي يستند إلى مبدأ التكامل وهو ما يشكل مفهوم الأمن الوطني الحديث.


وأكد أن الجامعات تقوم بالعديد من الأدوار التي تساهم في تحقيق الأمن الوطني من خلال رفد المجتمع بالكفاءات العلمية المدربة التي تحمل من المعرفة والعلم ما يساهم في تنمية الوعي المجتمعي، إضافة الى الدور المحوري لها في تحقيق التنمية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وما يترتب على ذلك من قدرة الدولة على مواجهة التحديات في المجالات المختلفة سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.


وأضاف الدكتور الزبون أن للجامعات دوراً أساسياً في صقل الشخصية الوطنية للطالب من خلال ما تقدمه من مساقات متنوعة في مواضيعها لتصب في إنتاج مواطن يحمل من المعارف ما يمكنه من المساهمة في تنمية مجتمعه المحلي ورسم صورة مشرقة لوطنه.


وفي نهاية المحاضرة، أجاب المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.

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