الأربعاء 30-11-2022
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الأربعاء، 30-11-2022 08:55 ص

رئيس الجامعة الهاشمية يطمئن على حالة المصابين بحادث الحافلة

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الوكيل الاخباري- تابع رئيس الجامعة الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبدالحق الزبون وفريق من عمادة شؤون الطلبة مجريات الحادث  على طريق جرش -الزرقاء لإحدى الحافلات التابعة لشركات النقل الخاصة التي تقل عدد من طلبة الجامعة الهاشمية.

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واطمأن رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة على حالة المصابين، متمنين الشفاء العاجل لهم في حادث الحافلة.


والدكتور الزبون أكد على أن إدارة الجامعة تتابع حالة المصابين في المستشفيات التي تم إسعافهم إليها. كما أجرى اتصالات مع الجهات المسؤولة لضمان أخذ كافة إجراءات السلامة العامة وتوخي الحيطة والحذر في مثل هذه الأجواء الماطرة.


وأسرة الجامعة الهاشمية تدعو الله العلي القدير أن يمن بالسلامة والشفاء العاجل على المصابين في الحادث المؤسف.


 




 

 


 

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