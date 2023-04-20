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الخميس، 20-04-2023 02:14 م

رئيس الجمعية الأردنية للغدد الصم والسكري يقدم نصائح هامة لمرضى السكر في العيد

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الوكيل الإخباري - ليلى القرشي

مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك ومايشتهر به من عادات باعداد كعك ومعمول العيد ، قدم رئيس الجمعية الأردنية للغدد الصم والسكري الدكتور عبد الكريم الخوالدة مجموعة ارشادات هامة لمرضى السكري خلال عيد الفطر .اضافة اعلان


نصح الخوالدة عبر " الوكيل الإخباري" مرضى السكري بالعودة الى نظامهم الغذائي المتبع قبل الصيام بتناول وجبات صغيرة ومتعددة وعدم الاعتماد على وجبة واحدة فقط باليوم  .

وأكد ان الاساس بمريض السكر عدم تناول الحلويات وتناول حبة واحدة فقط من الحلو تجنباًً للاحراج عند زيارة الاقارب ايام العيد  ، ودعا هنا الأشخاص بعدم الضغط على مريض السكر لتناول كعك ومعمول العيد لما له مضاعفات خطيرة على صحته . 

واشار في نهاية حديثه الى اعراض قد تظهر عل الاشخاص تشير الى ارتفاع السكر جراء كثرة تناول الحلو منها العطش الشديد والتبول الشديد ونقصان بالوزن ودوخة وعدم وضوح بالرؤية بالاضافة لاحتمال اصابة الاطفال باحماض الدم . 

 




 

 


 

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