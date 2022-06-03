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الجمعة، 03-06-2022 06:39 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يطمئن على مصابي واجب مالي

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الوكيل الإخباري - بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي على مصابي قوة انتشار/مالي، المشاركة ضمن قوات حفظ السلام الدولية العاملة هناك، والذين وصلوا إلى أرض الوطن الجمعة، لتلقي العلاج في مدينة الحسين الطبية.

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ونقل العيسوي، للمصابين، تحيات واعتزاز جلالة الملك، بالدور والجهود التي يبذلها منتسبو القوات المسلحة ضمن قوات حفظ السلام الدولية، وتمنيات جلالته لهم بالشفاء العاجل.


واستمع العيسوي، بحضور المدير العام للخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف جمال زريقات، إلى شرح من رئيس اختصاص الجراحة العامة العميد الطبيب سمير الصمادي، عن الحالة العامة للمصابين الذين يستدعي علاجهم عدة أيام في المستشفى، حيث إنهم يعانون من حروق خفيفة في الوجه وجروح بسيطة في الساقين وحالتهم العامة جيدة.


وكانت إحـدى دوريات قوة الانتشار السريع مالي/2 وفي أثناء تنفيذ الواجب ضمن قوات حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي يشارك بها الأردن، قد تعرضت لهجوم مسلح استهدف طاقم الدورية، وأدى إلى استشهاد الرقيب علي جمعة شحادة الجوابرة وإصابة الرقيب صهيب صلاح قفطان الزعبي والرقيب أحمد حابس خليف القبلان والرقيب محمد كريم محمد الدرايسة.

 




 

 


 

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