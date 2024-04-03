الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

غوتيريش يدين الهجوم على القنصلية الايرانية في دمشق

روسيا تعتزم رفع طالبان من قائمة المنظمات الإرهابية

أمسية دينية حول ليلة القدر بمنتدى الرصيفة الثقافي

إطلاق مسابقة حافظ إربد الثانية

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي إعلاميين ونشطاء تواصل اجتماعي

صحفي من غزة يوجه مناشدة عبر الوكيل

أوقاف اربد الثانية تطلق مبادرة اقترب حديث الغروب

تعرف على حالة الطقس في المملكة يوم الاربعاء

المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين يقيم افطارا لـ 200 أسرة بالمفرق

مجلس مدينة جلاسكو يرفع علم فلسطين على مبناه تضامنا مع غزة

الأربعاء، 03-04-2024 12:42 ص

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي إعلاميين ونشطاء تواصل اجتماعي

0


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أهمية دور الإعلام الوطني في إبراز رسالة الأردن النهضوية والإنسانية، والدفاع عن مواقفه الثابتة، ومساندة ودعم جهود جلالة الملك عبدالله الثاني في مسيرة التنمية والتحديث، ومساندة مواقفه تجاه قضايا أمته العربية والإسلامية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

جاء ذلك، خلال لقائه اليوم الثلاثاء في الديوان الملكي الهاشمي، إعلاميين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث استعرض العيسوي مواقف الأردن وجهود جلالة الملك لمساندة ونصرة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

 وقال العيسوي إن جلالة الملك، ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، يبذل جهودا كبيرة لوقف هذا العدوان والدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين والتصدي لمحاولات تهجيرهم وتجويعهم.

اضافة اعلان

 

من جهتهم قال الحضور في مداخلاتهم، إن الأردن، بقيادته الهاشمية، كان وما زال على الدوام، المدافع الأول عن فلسطين وقضيتها وشعبها، مؤكدين أن مواقفه  ستبقى راسخة وشامخة، رغم كل الظروف والتحديات والمؤامرات.

وثمنوا جميع الجهود التي يبذلها الأردن لنصرة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم مساعيهم لنيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة، على ترابهم الوطني، باعتبار أن القضية الفلسطينية، هي قضية الأردن المركزية.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
0

أمسية دينية حول ليلة القدر بمنتدى الرصيفة الثقافي

888

إطلاق مسابقة حافظ إربد الثانية

قصف غزة 29-10.jpg-3b21d4a2-255b-41ae-a085-b29a6972e1df

صحفي من غزة يوجه مناشدة عبر الوكيل

555

أوقاف اربد الثانية تطلق مبادرة اقترب حديث الغروب

9

المخيم الأردني الاماراتي للاجئين السوريين يقيم افطارا لـ 200 أسرة بالمفرق

888

حفل إفطار لـ 100 من الأطفال الأيتام وذوي الإعاقة بالزرقاء

أخبار متعلقة
0

رئيس الديوان الملكي: الأردن بقيادته الهاشمية يقف على خط الدفاع الأول عن فلسطين

0

الملك يعزي عشيرتي الحياري والنسور

1

الملك يعزي آل التميمي

0000000

رئيس الديوان الملكي "العيسوي" يستقبل البدور

1

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء من عشيرة الجرادات

0

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من مبادرة "الأردن يدعم فلسطين"