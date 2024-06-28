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رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي رؤساء جمعيات وناشطين اجتماعيين

الجمعة، 28-06-2024 02:14 م

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي رؤساء جمعيات وناشطين اجتماعيين

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يواصل جهوده الحثيثة، وعلى مختلف الصعد، من أجل التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وحماية المدنيين، وضمان إرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء بشكل كافٍ ومستدام.اضافة اعلان


وقال العيسوي، خلال لقائه، اليوم الجمعة، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من تقدم التنموي لرؤساء الجمعيات والناشطين الاجتماعيين، اليوم الجمعة، إن جلالة الملك يوظف مكانة الأردن، ويستثمر جميع المستجدات الدولية والإقليمية، بما يخدم فلسطين وأهلها وقضيتهم العادلة.

  وأضاف أن الجهود الملكية تدعو إلى ضرورة التحرك الفاعل للمجتمع الدولي، لوقف العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، ووضع حد لانتهاكات إسرائيل السافرة بحق الفلسطينيين، وممارساتها العدوانية في الضفة الغربية.

 وأوضح العيسوي أن جلالة الملك يؤكد وباستمرار على أن مواصلة اسرائيل سياسة التهجير القسري والقتل الممنهج، وتجويع فلسطيني قطاع غزه، وحصار المدن الفلسطينية، يخالف القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، وأن استمرارها، في هذا النهج العدواني، يدفع بالمنطقة إلى المزيد من العنف والدمار. 

وأشار إلى الجهود الكبيرة، التي يقوم بها جلالة الملك، على الساحتين الدولية والإقليمية، لوقف العدوان الاسرائيلي وإحلال السلام العادل في المنطقة، والعمل من أجل إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وصولا إلى إقامة دولته المستقلة.

وبيّن أن الأردن، وبتوجيهات ملكية، مستمر بدوره الدبلوماسي النشط، في جميع المحافل، لإبراز حجم الكارثة الإنسانية، التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي على إيصال المساعدات الكافية والمستدامة لجميع مناطق القطاع، للتخفيف من حجم المعاناة والأوضاع المعيشية والصحية الصعبة، التي يمر بها.

وأشار العيسوي، في هذا السياق، إلى استضافة الأردن مؤخرا، مؤتمرا دوليا للاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بهدف إيجاد حل للوضع الإنساني المتردي في القطاع، وضمان التدفق المستمر للمساعدات، وإنشاء آلية تنسيق قوية، وضمان توفر مخزون كاف ونوعي من المساعدات، وتوفير الدعم اللوجستي الفعّال لزيادة حجم الإغاثة، بما يتناسب مع الاحتياجات على الأرض.

 




 

 


 

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