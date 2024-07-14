رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا شبابيا من الزرقاء

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، وفداً شبابياً من محافظة الزرقاء.

اضافة اعلان



وأكد العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، أن موقف الأردن الداعم والمساند للشعب الفلسطيني، في مواجهته للعدوان الإسرائيلي على غزة، متقدماً، سواء في الخطاب السياسي، وحشد الدعم الدولي لوقف العدوان، وكذلك ضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية.



وقال العيسوي إن الأردن، بتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمر في بذل جهوده السياسية والإنسانية، وعلى كل الصعد، لنصرة الأشقاء في قطاع غزة، الذين يتعرضون لمأساة ومحنة قاسية، جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم.



وأضاف أن جلالة الملك يبذل جهوداً مكثفة إقليمياً ودولياً لوقف العدوان الإسرائيلي السافر على قطاع غزة وحماية المدنيين، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.



ولفت إلى أن الجهود السياسية والحراك الدبلوماسي لجلالة الملك، يوازيه جهود إنسانية لإغاثة الأهل في قطاع غزة، إذ يقوم الأردن، وبأوامر ملكية مباشرة، بتقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، ومواصلة استقبال المرضى والمصابين وعلاجهم في المستشفيات الأردنية الميدانية.



وأشار إلى تحذيرات جلالة الملك المستمرة، في جميع المحافل الدولية والإقليمية، وخلال مباحثاته واتصالاته مع قادة المجتمع الدولي، بأن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة وانتهاكاتها السافرة وإجراءاتها التعسفية في الضفة الغربية، سيجر المنطقة برمتها لكارثة سيدفع ثمنها الجميع، كونها ستؤدي لمزيد من العنف وغياب الأمن وعدم الاستقرار.



كما أشار إلى موقف الأردن الثابت والرافض لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وكذلك أي محاولة للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، باعتبارهما امتداداً للدولة الفلسطينية الواحدة.



وقال إن الأسرة الهاشمية، بقيادة عميد آل البيت الأطهار، جسدت بمواقفها الشجاعة، مواقف جميع الأردنيين إزاء ما يجري في غزة من قتل ودمار وتجويع، لافتاً إلى مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي لمساعدات إغاثية وطبية للأشقاء في غزة، رغم المخاطر والصعوبات التي تواجه عمليات الإنزال في مثل هذه الظروف.



وأشار، في هذا السياق، إلى الدور المهم والمؤثر لجلالة الملكة رانيا العبدالله في إبراز حقيقة الظلم والدمار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في ظل الاحتلال الإسرائيلي.



ولفت إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، المساندة للجهد الملكي، في إبراز صلابة الموقف الأردني، ومشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، الشجاعة في إحدى عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإغاثية.

وأوضح أن الأردن سيبقى في طليعة المدافعين عن فلسطين وأهلها وقضيتهم العادلة، وإنصافهم وضمان حقوقهم في الحرية والكرامة وتقرير المصير، وقيام دولتهم المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.



وبين أن الأردن لن يقبل بأي تسوية للقضية الفلسطينية على حسابه أو على حساب مصالحه الوطنية، ولن يقبل كذلك بأي حل لا يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن الأردن سيبقى قوياً وثابتا على مواقفه العروبية والقومية المشرفة، ويبذل كل ما بوسعه لنصرة الأشقاء ودعمهم ومساندتهم.



وقال العيسوي إن الأردن، بقيادته الحكيمة وبوعي الأردنيين، استطاع أن يحافظ على أمنه واستقراره، وقدرته على الصمود في مواجهة التحديات والأخطار التي تمر بها المنطقة، وسيبقى دوماً المساند والمدافع عن القضايا العادلة لأمته العربية والإسلامية.



وأضاف أن التوجيه الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، يؤكد على أن الأردن قوي بوحدته الوطنية وتماسك نسيجه الاجتماعي، ما يتطلب من الجميع أن يبرهنوا للعالم أجمع، أن الأردن، بقيادته الهاشمية، أكبر من التحديات وقادر على التعاطي وتجاوز الأزمات التي تشهدها المنطقة، والمضي قدماً في مسيرته في التطوير والتحديث.



بدورهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك لمساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأكدوا وقوفهم صفاً واحداً خلف جلالة الملك، في جميع مواقفه، ودعم جهوده الإقليمية والدولية لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي الذي يتعرض له الأهل في غزة.



ولفتوا إلى أن المواقف الأردنية الهاشمية المشرفة لمساندة ودعم الأشقاء الفلسطينيين، وإمدادهم بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية جواً وبراً، بالإضافة إلى الجهد السياسي والدبلوماسي، تعبر عن ضمير كل أردني، وأن القضية الفلسطينية هي قضية الشعب الأردني.



وأكدوا دعمهم لمواقف جلالة الملك الساعية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الغاشم على غزة، وتمكين الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



وقدّروا عالياً مشاركة جلالة الملك في عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإغاثية والطبية للأشقاء في غزة، والتي تجسد الموقف الأردني الثابت تجاه الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة.



وثمنوا مساعي جلالة الملكة رانيا العبدالله في إيضاح الصورة الحقيقية أمام الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي، لما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون من جرائم وانتهاكات إسرائيلية.



كما أشادوا بجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرصه على متابعة تجهيز وإرسال مستشفى ميداني ثاني إلى غزة ومرافقة كوادره إلى مدينة العريش المصرية، مشيرين إلى أن سمو ولي العهد يمثل القدوة والمثل للشباب الأردني، وكذلك مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني في واحدة من عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية والإغاثية.



وعبروا عن اعتزازهم بجهود جلالة الملك المستمرة لبناء أردن الحداثة، الذي يلبي تطلعات شعبه، ويشكل أنموذجاً راقياً وملهماً على خارطة العالم، مؤكدين أهمية دور الشباب في إبراز مواقف الأردن الثابتة والشجاعة، والدفاع عنها، ومواجهة مختلف التحديات، مؤكدين أن الأردن القوي والآمن والمستقر هو الأقدر على الدفاع عن قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وثمنوا الجهود الملكية الرامية لتعزيز دور الشباب ومشاركتهم بالحياة السياسية، وكذلك لتمكين المرأة، لافتين إلى أنهم سيكونون حاضرين بقوة في الانتخابات النيابية المقبلة، وكذلك في انخراطهم بالحياة الحزبية.



وأكدوا، في مداخلاتهم، أنهم سيبقون عند حسن ظن جلالة قائد مسيرة البناء والإنجاز، وسمو ولي عهده الأمين، بالشباب الأردني، وأنهم سيكونون عاملاً مؤثراً في مسيرة التنمية الشاملة، التي يقودها جلالة الملك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.









