رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من ملتقى النخبة

الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن يستثمر جميع الظروف لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف الانتهاكات والإجراءات التعسفية الإسرائيلية في مناطق الضفة الغربية، والتصدي لمحاولات تهجير الشعب الفلسطيني وتجويعه، وبما يخدم القضية الفلسطينية، لجهة إيجاد أفق سياسي يقود إلى السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.



وأضاف العيسوي، خلال لقائه اليوم السبت، في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من ملتقى النخبة، أن جهود جلالة الملك لنصرة الأشقاء الفلسطينيين مستمرة ومتواصلة على مختلف الصعد والمستويات، إنطلاقا من مواقف الأردن الثابتة تجاه فلسطين وأهلها، باعتبار أن إيجاد حل عادل وشامل للقضة الفلسطينية، يشكل مصلحة وطنية عليا.

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بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.



وثمنوا جهود جلالة الملك، على الساحة الدولية، كصوت قوي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ويساند تطلعاتهم في نيل حقوقهم المشروعة، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرين إلى أن الأردن، بقيادته الهاشمية، يمثل صوت الحق والاعتدال، الذي ينادي بضرورة إحلال السلام العادل والشامل.