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رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

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السبت، 14-01-2023 03:38 م

رئيس الديوان الملكي يؤكد ضرورة تسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات

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الوكيل الاخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة مبادرات جلالة الملك، ضرورة تعاون الجميع وتسارع وتيرة الإنجاز بمشروع تأهيل تلال الفوسفات في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء لتطوير المنطقة والنهوض بها لتكون ترفيهية وتنموية استثمارية تزخر بالحدائق الصديقة للبيئة والملاعب والأماكن الترفيهية وتخدم أبناء لواء الرصيفة في محافظة الزرقاء والعاصمة.

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وقال العيسوي، خلال اجتماع عقد، اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ المشروع، توفيق كريشان، ووزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، ووزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وأمين عمان الدكتور يوسف الشواربة، وأعضاء اللجنة، إن المشروع الذي أطلق بمبادرة ملكية، يحظى باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني.


وأضاف أن المشروع سيسهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها من التلوث، وكذلك النهوضِ بواقع المجتمعات المحلية وتنميتها، وتوفير البيئة الصحية والترفيهية الملائمة للأهالي في إطارِ منظومةٍ متكاملةْ تُراعي ضمانِ الاستدامة.


وكان جلالة الملك، أشار خلال زيارته للواء الرصيفة إلى الصعوبات التي يواجهها سكان اللواء جراء التلوث البيئي، حيث أوعز جلالته بضرورة الإسراع في معالجة المشكلات البيئية، خصوصا مشكلة تلال الفوسفات، وأهمية تحسين الأوضاع الخدمية والبنية التحتية في المنطقة.


وأشار العيسوي إلى أن اهتمام جلالة الملك، قائد مسيرة البناء والإنجاز، بحماية البيئة والحفاظ عليها وضمان استدامتها يجري ترجمته من خلال تنفيذ مبادرات ملكية متعددة وخطط تطويرية هدفها الأساسي تطوير القطاع البيئي.


وجاء عقد الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة والحثيثة لهذا المشروع والوقوف على الدور الذي قامت به كل جهة، خلال الفترة الماضية وكذلك خططها المستقبلية على أرض الواقع وضمان نجاح واستدامة المشروع.


واستعرض الوزير كريشان، من جهته، أهم الإنجازات والإجراءات التي جرى تنفيذها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى ضرورة أن تقوم الجهات المعنية بتأهيل المشروع بتجاوز المعيقات والتحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، ضمن إطار زمني محدد.
وأشار إلى مراحل تنفيذ أعمال إقامة الحديقة البيئية، وتأمينها بمختلف الألعاب في إطار المبادرات الملكية، إضافة إلى أعمال زراعية للمناطق المحيطة في إطار خطة لتخضير وتشجير المنطقة، كما سيجري إقامة جدار فاصل للمنطقة المشمولة بأعمال إعادة التأهيل والتطوير.


وأكد كريشان ضرورة وجود خطة للحفاظ على استدامة الموقع بيئيا وعدم وقوع أي اعتداءات جديدة لاستدامة المشروع وكذلك ضمان استدامة الحديقة البيئية وإدارتها.

 

 




 

 


 

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