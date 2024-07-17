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الأربعاء، 17-07-2024 03:26 م

رئيس الديوان الملكي يتلقي وفدا من أبناء عشيرة العلاونة وآل حداد وفعاليات شعبية وشبابية

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 الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن جلالة الملك عبدالله الثاني يؤمن، إنطلاقا من رؤية إستشرافية حكيمة، بأن تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، بإعتبارها أم القضايا، سيكون مفتاحا للسلام في المنطقة والعالم.

وأكد العيسوي أن ثبات الأردن، بقيادته الهاشمية، على مواقفه وشمولية وواقعية الرؤية، تجاه قضايا المنطقة، جعل منه مرجعية في التعاطي الدولي والأممي مع قضايا المنطقة والإقليم، ومساندا قويا ومؤثرا لنصرة الشعوب العربية في قضاياها العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تعتبر قضية مركزية للأردن، ويعد الحل العادل والشامل لها، مصلحة وطنية عليا. 

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاربعاء في الديوان الملكي الهاشمي،  بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وفدا يمثل فعاليات شعبية وشبابية من مختلف محافظات المملكة، ووفدا من أبناء عشيرة العلاونة وآل حداد.

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 بدورهم أكد الحضور وقوفهم، وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، والتي هي امتداد لمواقف الأردن الداعمة والمؤيدة لحقوق الفلسطينيين الوطنية العادلة والمشروعة في المحافل كافة.

وقالوا إن جلالة الملك، في حل وترحاله، يحمل القضية الفلسطينية في المحافل الدولية ولقاءاته مع قادة وزعماء الدول، بكل قوة وإصرار، وتوفير الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لنيل حريتهم وتلبية تطلعاتهم بإقامة دولتهم المستقلة.

 

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