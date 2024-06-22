رئيس الديوان الملكي يتلقي وفدا من وجهاء العقاربة ووفدا شبابيا من إربد

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الدبلوماسية الأردنية، بقيادة وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، مستمرة في بذل جهود مكثفة، على الصعيدين الإقليمي والدولي، وعلى مختلف المستويات، لوقف العدوان الإسرائيلي الهمجي على قطاع غزة، ووضع حد للإنتهاكات والإجراءات التعسفية التي تمارسها قوات الاحتلال بحق أبناء الضفة الغربية.



وقال العيسوي إن جلالة الملك، ومن خلال جهوده المتواصلة لوقف العدوان، يؤكد على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، باعتباره الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والإقليم، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية الركيزة الأساسية لتحقيق السلام المنشود.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم السبت في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من وجهاء عشائر العقاربة في محافظة الزرقاء، ووفدا شبابيا من محافظة إربد، حيث استعرض العيسوي، خلال اللقاءين مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المتواصلة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإغاثية على غزة.

من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم والتفافهم وجميع الأردنيين، خلف وحول جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.



وأعربوا عن اعتزازهم وفخرهم بمواقف الأردن الشجاعة وجهود جلالة الملك المكثفة والسباقة والشجاعة لنصرة غزة، مشيرين إلى أن الأردن سيبقى، كما هو على الدوام، الرئة لفلسطين وأهلها، وكذلك للأشقاء العرب.