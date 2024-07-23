رئيس الديوان الملكي يشارك في تشييع جثمان العموش

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، امس الإثنين، في تشييع جثمان اللواء المتقاعد فهد العموش.

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ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحوم، وعموم عشيرة العموش وقبيلة بني حسن، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.