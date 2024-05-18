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السبت، 18-05-2024 06:06 م

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة الأشقاء الذين قضوا إثر حادث حريق

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرة المرعي/ العجارمة، بوفاة الأشقاء لؤي ونادر ويوسف عبدالله المرعي العجارمة، الذين قضوا إثر حادث حريق.
 
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحومين، وعموم عشيرة المرعي، سائلا الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه.

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