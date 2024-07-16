رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالرمثا

الوكيل الاخباري - تسلمت 18 أسرة عفيفة في لواء الرمثا بمحافظة إربد مساكن جديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، التي جاء إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.

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وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة، التي أطلقت عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير متطلبات الحياة الكريمة للأسر المستفيدة، التي تعد الأكثر عوزا واستحقاقا، حيث يتم اختيارها وفق أسس تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية تستند إلى عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والحالة الصحية لأفرادها.



وسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ إربد رضوان العتوم، شهادات الانتفاع ومفاتيح المساكن للأسر المستفيدة.

وجال العيسوي والحضور في المساكن الجديدة، التي تراعي ظروف الأسر المستفيدة، وتم تنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة خصوصا فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى تأثيثها وتزويدها بمختلف المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية اللازمة، والخدمات التي تلبي احتياجات المستفيدين.



وأعربت أسر مستفيدة من مبادرة مساكن الأسر العفيفة عن بالغ شكرها وتقديرها لجلالة الملك على هذه المبادرة، التي تعكس اهتمام جلالته وحرصه الكبير على توفير سبل الحياة الكريمة للفئات، التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.