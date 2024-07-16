الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

292 مليون دولار حوّلها البنك الدولي لـ 10 برامج في الأردن خلال 3 أشهر

وسط توقعات بخفض الفائدة .. ارتفاع أسعار الذهب عالمياً

بيان مشترك صادر عن الأردن والامارات والمغرب

بعد الارتفاع الكبير .. هكذا بلغ سعر غرام الذهب في الاردن

الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع بنسبة 6.1 %

الحاجة انعام مسعود باكير في ذمة الله

التربية الفلسطينية: 9241 طالب استشهدوا منذ بدء العدوان على قطاع غزة

تدهور مركبة على طريق البحر الميت

غارة إسرائيلية على محيط أبراج الأسرى غربي النصيرات

الاحتلال يعتقل 7 فلسطينيين من الخليل

الثلاثاء، 16-07-2024 08:14 ص

رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية بالرمثا

WhatsApp Image 2024-07-15 at 4.29.59 PM (1)


الوكيل الاخباري - تسلمت 18 أسرة عفيفة في لواء الرمثا بمحافظة إربد  مساكن جديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، التي جاء إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زيارته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة.

اضافة اعلان


وتستهدف مبادرة مساكن الأسر العفيفة، التي أطلقت عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير متطلبات الحياة الكريمة للأسر المستفيدة، التي تعد الأكثر عوزا واستحقاقا، حيث يتم اختيارها وفق أسس تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية تستند إلى عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل والحالة الصحية لأفرادها.


وسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ إربد رضوان العتوم، شهادات الانتفاع ومفاتيح المساكن للأسر المستفيدة.

 

وجال العيسوي والحضور في المساكن الجديدة، التي تراعي ظروف الأسر المستفيدة، وتم تنفيذها وفق أعلى المواصفات الفنية ومعايير الجودة خصوصا فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى تأثيثها وتزويدها بمختلف المستلزمات المنزلية والأجهزة الكهربائية اللازمة، والخدمات التي تلبي احتياجات المستفيدين.


وأعربت أسر مستفيدة من مبادرة مساكن الأسر العفيفة عن بالغ شكرها وتقديرها لجلالة الملك على هذه المبادرة، التي تعكس اهتمام جلالته وحرصه الكبير على توفير سبل الحياة الكريمة للفئات، التي تمر بظروف اجتماعية واقتصادية صعبة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image66960cafa7e1b

الائتمان العسكري يوزع الأرباح على الودائع بنسبة 6.1 %

سيارة-إسعاف-دفاع-مدني-أرشيفية

تدهور مركبة على طريق البحر الميت

الدفاع المدني 3

الامن يكشف سبب حادث حافلة الركاب ووقوع 14 اصابة

7202415163838238276822

قرار صارم صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

d6d25bb4-2ff8-43c4-b255-ba1477e6ce00

الديوان الملكي يعزي عشيرتي الرجوب والزعبي

عمل2

وظائف شاغرة متعددة ومدعوون للتعيين - أسماء

أخبار متعلقة
720241143655339522635

3700 طالب التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في لواء الكورة

1720970087790

ورشة بالرمثا عن أهمية مشاركة المرأة في الانتخاب والأحزاب

1720030754917

إقامة مرافق خدماتية في منطقة أم النمل بلواء الكورة

1719777805019

لقاء يبحث مشاكل المغير باربد بسبب مشروع الصرف الصحي

1719738974037

1065 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي في اربد اليوم

ر

صور وفيديو - أفعى فلسطين تلدغ شابا وحالته خطيرة