رئيس الديوان الملكي يفتتح ويتفقد مشاريع مبادرات ملكية في الكرك

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الثلاثاء، في منطقة شيحان بمحافظة الكرك، حديقة القصر، كما تفقد مشاريع مبادرات ملكية يجري تنفيذها بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع بنات وأبناء المحافظة.

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وجال العيسوي، بحضور المديرة التنفيذية لمراكز زها الثقافية رانيا صبيح في مرافق الحديقة، التي جاء إعادة تأهيلها، في إطار المبادرات الملكية، وبالتعاون مع مركز زها الثقافي.



وبموجب أعمال إعادة تأهيل الحديقة البالغة مساحتها الإجمالية حوالي أربعة دونمات ونصف، تم إنشاء ملعب رياضي متعدد الأغراض لألعاب (الريشة الطائرة، وكرة الطائرة، وكرة السلة، والتنس الأرضي)، إلى جانب تركيب مظلات واستحداث ممرات، وإنشاء مرافق صحية، لتكون الحديقة متنفسا لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة.



كما زودت الحديقة بوحدات ألعاب رملية ومطاطية، مخصصة للأطفال، وفق أعلى المواصفات، التي تراعي شروط السلامة العامة المعتمدة عالميا.



ويأتي إعادة تأهيل الحديقة، ضمن سلسلة عشرات الحدائق التي أنشئت بتوجيهات ملكية، في مختلف محافظات المملكة، وأخرى تم تأهيلها، بحيث تضم مراكز لتدريب أفراد المجتمع المحلي، وفروعا للمؤسسات التي تُعنى بالأطفال، لتمكينها من الوصول إلى أصحاب المواهب واحتضانهم وتنمية قدراتهم الإبداعية وتنمية التفكير الإيجابي لديهم.

كما تفقد العيسوي، بحضور وزيرة العمل ناديا الروابدة، ومحافظ الكرك فراس أبو الغنم، في منطقة الموجب، مشروع الألبسة الجاهزة لشركة الزي لصناعة الألبسة، الذي يتم تنفيذه في سياق مبادرة الفروع والوحدات الإنتاجية.



وجال العيسوي في مرافق المشروع، الذي يقام على مساحة تقارب 3.5 دونم، إذ بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 75 بالمئة، وسيوفر 220 فرصة عمل لأبناء وبنات المنطقة والقرى المجاورة، حيث يتوقع الانتهاء من إنجازه مطلع العام المقبل.

واستمع العيسوي إلى إيجاز حول مراحل تنفيذ المشروع وأعمال البنى التحتية وخطوط الإنتاج، والخطط المستقبلية للتوسع بالمشروع.



ويأتي إنشاء المصنع، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بإنشاء 14فرعا إنتاجيا جديدا في مختلف مناطق المملكة، في سياق مبادرة "الفروع والوحدات الإنتاجية" التي أطلقت عام 2008، وترتكز على إقامة فروع إنتاجية للمصانع والشركات الكبرى في المحافظات والمناطق ذات الظروف الخاصة، لتوفير فرص عمل للشباب بالقرب من أماكن سكناهم، بعد الخضوع لبرامج تدريبية تأهلهم للعمل في هذه المصانع.



ويبلغ عدد الفروع والوحدات الإنتاجية، التي تم تنفيذها منذ إطلاق المبادرة 30 مشروعا، وفرت ما يزيد على 9100 فرصة عمل، فيما يبلغ العدد المستهدف 10850 فرصة عمل.



وتعد هذه المبادرة من أنجح مبادرات التشغيل على مستوى المجتمعات المحلية، إذ أسهمت، منذ إطلاقها، بتشغيل عدد من المتعطلين عن العمل، إناثا وذكورا، حيث أنها تركز على نقل الاستثمارات إلى المناطق النائية، وبما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية في المناطق المستهدفة.



وفي منطقة الوادي الأبيض بلواء القطرانة، تفقد العيسوي، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، ومدير مؤسسة الحق المهندس سفيان المناصير، ومدير عام الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية جمال الفايز، مشروعا زراعيا، يقام ضمن مشاريع المبادرة الملكية للمشاريع الزراعية، على مساحة تقدر بحوالي ألف وخمسمائة دونم.



وتنقسم مواسم الزراعة في المشروع، الذي يعتمد على طريقة الري المحوري والري بالتنقيط، إلى موسمين على مدار السنة، الأول، يمتد من تموز إلى تشرين الأول، بحيث يتم زراعته بالذرة العلفية والبطاطا التصنيعية، أما الموسم الثاني، الممتد من شهر تشرين الثاني إلى أيار، إذ سيتم زراعته بالقمح والشعير.



ويتم تأمين المشروع بالمياه من خلال حفيرة الأبيض (الفوسفات)، التي تجمع ما يقارب 3.5 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، إلى جانب استخدام إحدى آبار مياه شركة مناجم الفوسفات في المنطقة.



ويجري العمل حاليا على تأسيس جمعية تعاونية تضم 150 عضوا من أبناء المنطقة، للاستفادة من المشروع، بعد تأهيليهم وتدريبهم، فيما سيتم تخصيص أرض المشروع للصندوق الهاشمي لتنمية البادية، الذي سيقوم بالإشراف على المشروع والجمعية بعد تأسيسها.



يشار إلى أن مؤسسة الحق، قامت بإنجاز ما نسبته 70 بالمئة من أعمال البنية التحتية للمشروع من شبكة الري المحورية وشبكات الري الأرضية وسواها، كما ستقوم بزراعة المشروع وتشغيله لمدة عامين، إضافة إلى تدريب وتأهيل المستفيدين من أبناء المنطقة بالتعاون مع وزارة الزراعة.



ويحرص جلالة الملك، على النّهوض بالقطاع الزراعي عبر تبنّي سياسات واستراتيجيات وبرامج تعزز الاعتماد على الذات في مجالات إنتاج الغذاء وتنمية الموارد الزراعية، وضرورة تنفيذ برامج ومشاريع زراعية في المناطق الأقل حظا، مع الأخذ بالاعتبار الميزة الزراعية لكل منطقة، وبما يسهم توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.



وأكد العيسوي، في تصريحات صحفية، أن جلالة الملك يضع في مقدمة أولوياته، تحقيق التنمية المستدامة، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، في جميع المحافظات، حيث يوجه جلالته بالعمل على النهوض بمستوى حياة المواطن، وتلبية احتياجاته، ورفع سوية الخدمات المقدمة له، وتنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية، توفر فرص تشغيلية، خصوصا لقطاع الشباب.



وقال إن محافظة الكرك شهدت خلال السنوات الماضية، تنفيذ العديد من مشاريع المبادرات الملكية التي تسهم في تنمية وتمكين المجتمعات المحلية، بالتعاون والشراكة مع القطاعين العام والخاص.



وأضاف العيسوي أن تنفيذ المبادرات الملكية مستمر في الكرك وباقي محافظات المملكة، بما يلبي احتياجات المواطنين ذات الأولوية، مع التركيز على المشاريع المدرة للدخل والموفرة لفرص العمل.



من جهته، قال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إن تنفيذ المشروع الزراعي يأتي تجسيدا وتنفيذا للتوجيهات الملكية بضرورة توفير فرص عمل لأبناء مناطق الأطراف والمحافظات والبوادي .



وأضاف أن المشروع، الذي يتم تنفيذه بين وزارة الزراعة ومؤسسة الحق، يستهدف زراعة ما مساحته ثلاثة آلاف دونم بالمنتج الحقلي والبطاطا التصنيعية.



وأشار إلى أن المشروع يستهدف أيضا توفير فرص تشغيلية لأبناء منطقة الأبيض والقطرانة، موضحا أنه تم تأسيس جمعية تضم 150 من أبناء المجتمع المحلي، لإدارة المشروع بالتعاون مع الصندوق الهاشمي لتنمية البادية الأردنية.



ولفت إلى الخطط المستقبلية للمشروع التي ستشتمل على تربية الأغنام وإنشاء مصنع للألبان وتصدير لبعض المنتجات ذات القيمة المضافة.



بدورها، قالت وزيرة العمل ناديا الروابدة، إن إنشاء الفرع الإنتاجي لمصنع الزي يأتي في سياق مبادرة ملكية للفروع والوحدات الإنتاجية التي يتم تنفيذها في مختلف محافظات المملكة من خلال وزارة العمل.



وأضافت أن هذه المبادرة تستهدف المناطق التي تكون فيها نسبة البطالة والفقرة مرتفعة، بحيث توفر فرص عمل لأبناء وبنات هذه المناطق.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة تسهم أيضا في تشجيع الاستثمار في تلك المناطق من خلال تقديم تسهيلات، وبما يضمن استدامة هذه المشاريع والتوسع فيها.