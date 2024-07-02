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الثلاثاء، 02-07-2024 04:58 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات مجتمعية ونسائية وشبابية

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الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، يشكل نموذجا في البناء والإنجاز ونموذجا للسلم والأمن والاستقرار يواصل مسيرته الواثقة، ويمضي في مسيرة التحديث والتطوير، محافظا على ثوابته ومبادئه تجاه أمته.

وأضاف العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية كان وما يزال في مقدمة المناصرين لأشقائه العرب والدفاع عن قضاياهم العادلة وحقوقهم المشرعة، وموئلا لكل العرب الأحرار.

وأكد العيسوي أن مواقف الأردن الشجاعة تجاه ما يشهده قطاع غزة والضفة الغربية، تعبر عن ثوابت أردنية أصيلة ومتأصلة، مشيرا إلى جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وتأمين تدفق المساعدات للأهل هناك بشكل كاف ومستدام.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، ثلاثة وفود تمثل فعاليات مجتمعية ونسائية وشبابية: مجموعة "خدمة العرش الهاشمي: لإصلاح ذات البين، وسيدات من محافظة عجلون؛ من أعضاء مجالس بلديات من المحافظة وناشطات اجتماعيات، ووفدا شبابيا من محافظة معان- لواء الشوبك.

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بدورهم، ثمن المتحدثون، في اللقاءات الثلاثة، مواقف الأردن وجهود جلالة الملك في الدفاع عن الأشقاء الفلسطينيين، والتي تجلت في الحراك الدولي والإقليمي الذي يقوده جلالته، لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على ضمان تدفق المساعدات الإغاثية والطبية والإنسانية للأشقاء، التي كان الأردن أول من باشر في إيصالها.

وأكدوا اعتزازهم بمواقف جلالة الملك الثابتة والحاسمة والقوية لدعم الشعب الفلسطيني في مساعيه لنيل حقوقه المشروعة، ورفض تهجيرهم القسري من أراضيهم، مشددين على أهمية جهود، جلالة الملك على الساحة الدولية، لوقف العدوان على غزة، ساهمت في تغيير مواقف كثير من الدول العالم إزاء ما يشهده قطاع غزة من قتل وتدمير.

 

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