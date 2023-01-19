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الخميس، 19-01-2023 06:33 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن لواء البترا

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الوكيل الاخباري - استكمالا للقاء جلالة الملك عبدالله الثاني مع وجهاء وممثلي لواء البترا، الأحد الماضي، التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، اليوم الخميس، في الديوان الملكي الهاشمي، عددًا من وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات اللواء، للوقوف على مطالبهم ومقترحاتهم واحتياجاتهم.

وأكد العيسوي، في بداية اللقاء الذي حضره مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، اعتزاز جلالة الملك بأبناء وبنات لواء البترا، ودورهم الكبير في مسيرة بناء الوطن وحفظ أمنه واستقراره.

ولفت إلى أن جلالة الملك يؤكد دومًا أهمية التخفيف عن المواطن من الضغوط المعيشية واستغلال الفرص المتاحة للحد من الفقر والبطالة، خاصة من خلال المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة، التي تستهدف الشباب والسيدات والجمعيات.

كما وأكد أن تنفيذ المبادرات الملكية في لواء البترا مستمر، وسيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على المشاريع الإنتاجية والتنموية التي توفر فرص العمل للشباب، لافتًا إلى تنفيذ عدد من المشاريع من خلال المبادرات الملكية في اللواء، شملت قطاعات التعليم والصحة والسياحة والتراثية والأندية الشبابية ومساكن الأسر العفيفة والجمعيات التعاونية والخيرية ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال العيسوي إنه تم تقديم محافظ إقراضية ودوارة لأربع جمعيات في اللواء لتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة للشباب والأسر.

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