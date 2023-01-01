رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء وممثلين عن مناطق غرب إربد

الوكيل الاخباري -

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التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، في قصر بسمان اليوم الأحد، وجهاء وممثلين عن أبناء وبنات من مناطق قرى غرب محافظة إربد.ويأتي اللقاء، الذي حضره النائب زهير السعيدين، ضمن اللقاءات التواصلية التي تُعقد بالديوان الملكي الهاشمي.وأكد العيسوي حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على ضرورة التواصل مع أبناء وبنات الوطن والاستماع إلى مطالبهم.وأشار إلى التوجيهات الملكية المستمرة بتنفيذ مبادرات ومشاريع تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.واستمع العيسوي إلى مطالب واحتياجات الحضور التي تركزت على أهمية الحد من الفقر والبطالة ودعم المشاريع الإنتاجية والنهوض بواقع الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية والبُنى التحتية، ودعم الجمعيات الخيرية والأندية الشبابية.