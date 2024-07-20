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السبت، 20-07-2024 04:34 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من عشائر الكريشان

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن لم ولن يحيد عن ثوابته تجاه القضية الفلسطينية، وماض في جهوده، الدولية والإقليمية، لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني، بإقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وحقهم في الحرية وتقرير المصير.
 
وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم السبت وفدا شبابيا من عشائر الكريشان، في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر، إن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة، وعلى جميع الأصعدة، تؤكد دائما بأنه، لا للتوطين، ولا للوطن البديل، والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية خط أحمر.

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بدورهم، ثمن المتحدثون مواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة الداعمة للأشقاء في فلسطين، والسعي الدؤوب بمختلف الوسائل لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع.

 وأشادوا بجهود جلالة الملك، على الساحة الدولية،  كصوت قوي يدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني ومساندا لتطلعاته في نيل حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

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