الأحد 10-03-2024
الوكيل الاخباري
 

ايعاز من رئيس الوزراء للتيسير على المواطنين في رمضان

توجيهات من رئيس الوزراء اليوم الاحد

اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن

مفتي عام المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته "غير ممكنة"

"الحسين التقنيّة" تنظم مؤتمر "مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل"

القوات المسلحة: 6 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة

الأوقاف: 15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر و الإقامة خلال شهر رمضان

إطلاق صاروخ باتجاه موقع إسرائيلي جنوبي لبنان

فيديو - احدهم قفز من مرتفع وآخر فقد والدته بعد ان ألمها ضرباً .. تجارب مريرة يرويها اشخاص وقعوا بفخ المخدرات

الأحد، 10-03-2024 04:46 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن

111


الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، انخرط، ومنذ اللحظة الأولى بكل قوة ، في التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مرتكزا على حضوره ومكانته الدولية.

وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء وبنات أهالي نابلس فيي الأردن، إن جلالة الملك لم ولن يدخر جهداً، للضغط باتجاه وقف العدوان على غزة، موضحا أن جلالته تمكن، بمواقفه وطروحاته القوية، من تفنيد السردية الإسرائيلية والتأثير على القرار الدولي والرأي العام العالمي، الذي بات يطالب بالوقف الفوري للعدوان، وإنقاذ الشعب الفلسطيني.

اضافة اعلان


بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الأردن سيبقى على الدوام، بقيادته الحكيمة الملهمة وشعبه الوفي، شامخا في وجه كل التحديات، التي تفرضها تداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة، رغم وجوده في إقليم ملتهب.

وقالوا إن جلالة الملك يمتلك رؤية استشرافية حكيمة وواقعية، فجلالته، ومنذ بدء العدوان، أكد رفضه لأي محاولات للتهجير للأشقاء الفلسطنيين سواء في غزة أو الضفة الغربية، والتحذير من تبعات استمرار العدوان، والتأكيد على ضرورة ايجاد أفق سياسي يفضي إلى استئناف مفاوضات السلام، التي تقود حل عادل وشامل، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

 

اظهار أخبار متعلقة

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الخصاونة

توجيهات من رئيس الوزراء اليوم الاحد

مبنى رئاسة الوزراء - Copy

اجراءات وقرارات حكومية بشأن شهر رمضان

11

مفتي عام المملكة: هلال رمضان تولّد ظهر الأحد ورؤيته "غير ممكنة"

1710075280502

"الحسين التقنيّة" تنظم مؤتمر "مسارات مسرّعة لمستقبل التعلّم والعمل"

6384568251166099288

القوات المسلحة: 6 إنزالات جديدة على غزة بالتعاون مع دول صديقة وشقيقة

12243329_1736145386618334_7231527105677723798_n

الأوقاف: 15 دقيقة مدة الانتظار بين أذان الفجر و الإقامة خلال شهر رمضان

أخبار متعلقة
2202425102527566718925

الصفدي: مستمرون بالضغط لإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى غزة

111-105-987x1157

الخصاونة: يجب عدم الانسياق وراء "شعبويات" تتعلق بالاستجابة لدعوات إضرابات

1708761381956

السفير الكويتي: 20 مليار دولار حجم الاستثمارات الكويتية في الأردن

65cfbce7938ba

الملك يؤكد أهمية التوصل إلى هدنة مستدامة تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة

1708017284360

الأردن يرسل طائرتي مساعدات طبية جديدتين إلى أهلنا في غزة

86ae9944-292b-40d7-a754-54ac94cc60ca

النقابات العمالية: اهتمام ملكي بتدريب الشباب للمشاركة في الإنتاج والإبداع