رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من أهالي نابلس بالأردن

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن وبقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، انخرط، ومنذ اللحظة الأولى بكل قوة ، في التصدي للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مرتكزا على حضوره ومكانته الدولية.



وقال العيسوي، خلال لقائه اليوم الأحد في الديوان الملكي الهاشمي، وفدا من أبناء وبنات أهالي نابلس فيي الأردن، إن جلالة الملك لم ولن يدخر جهداً، للضغط باتجاه وقف العدوان على غزة، موضحا أن جلالته تمكن، بمواقفه وطروحاته القوية، من تفنيد السردية الإسرائيلية والتأثير على القرار الدولي والرأي العام العالمي، الذي بات يطالب بالوقف الفوري للعدوان، وإنقاذ الشعب الفلسطيني.

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بدورهم، أعرب المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بجلالة الملك ومواقفه الشجاعة تجاه قضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مشيرين إلى أن الأردن سيبقى على الدوام، بقيادته الحكيمة الملهمة وشعبه الوفي، شامخا في وجه كل التحديات، التي تفرضها تداعيات الأزمات التي تشهدها المنطقة، رغم وجوده في إقليم ملتهب.



وقالوا إن جلالة الملك يمتلك رؤية استشرافية حكيمة وواقعية، فجلالته، ومنذ بدء العدوان، أكد رفضه لأي محاولات للتهجير للأشقاء الفلسطنيين سواء في غزة أو الضفة الغربية، والتحذير من تبعات استمرار العدوان، والتأكيد على ضرورة ايجاد أفق سياسي يفضي إلى استئناف مفاوضات السلام، التي تقود حل عادل وشامل، يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.

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