رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من ملتقى المحافظة على التراث

الوكيل الاخباري - قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، يشكل نموذجا في مواقفه العروبية والإنسانية، وجهوده في التطوير والتحديث، في مسيرته النهضوية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، جاعلا من التحديات، التي تفرضها تداعيات الأزمات في المنطقة والإقليم، فرصا واعدة لتحقيق مزيدا من الانجازات.

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وأكد ، خلال لقائه اليوم السبت، وفدا من ملتقى المحافظة على التراث من أبناء إقليم الوسط، أن مواقف الأردن وجهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية والإنسانية، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، متقدمة على جميع المواقف.

من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم ودعمهم لمواقف جلالة الملك الشجاعة، وجهوده المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتحذير من تبعات هذا العدوان والإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني على أمن واستقرار المنطقة.



وعبروا، في مداخلاتهم وقصائدهم الشعرية، عن فخرهم بقيادتهم الهاشمية، وبالانجازات الوطنية التي تحققت خلال (25) عاما من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، في مختلف المجالات والقطاعات، والتي جعلت الأردن موضع تقدير واحترام المجتمع الإنساني.