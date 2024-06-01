السبت 01-06-2024
الوكيل الاخباري
 

الارصاد : تغير ملموس على حالة الطقس اعتباراً من يوم الاحد

القسام تفاجئ الاحتلال بفيديو جديد لعملية نوعية

تنويه هام من الامن العام بشأن مخالفات السير

الملك يعزي عشيرتي الحوامدة والقيسي

تنويه هام الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

هزة أرضية تضرب دولة عربية

الأميرة ريم علي تفتتح فعاليات أكاديمية الدِّراية الإعلامية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من ملتقى المحافظة على التراث

الاردن تصدر بياناً شديد اللهجة

فتح باب التسجيل للتغطية الإعلامية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

السبت، 01-06-2024 05:10 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من ملتقى المحافظة على التراث

91edd13e-e3c1-456c-8274-1ecf3b0eae93


 الوكيل الاخباري -  قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي إن الأردن، بقيادته الهاشمية، يشكل نموذجا في مواقفه العروبية والإنسانية، وجهوده في التطوير والتحديث، في مسيرته النهضوية التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني، جاعلا من التحديات، التي تفرضها تداعيات الأزمات في المنطقة والإقليم، فرصا واعدة لتحقيق مزيدا من الانجازات.

اضافة اعلان


 وأكد ، خلال لقائه اليوم السبت، وفدا من ملتقى المحافظة على التراث من أبناء إقليم الوسط، أن مواقف الأردن وجهود جلالة الملك السياسية والدبلوماسية والإنسانية، لنصرة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، متقدمة على جميع المواقف.

 

من جهتهم، أكد المتحدثون وقوفهم ودعمهم لمواقف جلالة الملك الشجاعة، وجهوده المستمرة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والتحذير من تبعات هذا العدوان والإجراءات الإسرائيلية التعسفية بحق الشعب الفلسطيني على أمن واستقرار المنطقة.

وعبروا، في مداخلاتهم وقصائدهم الشعرية، عن فخرهم بقيادتهم الهاشمية، وبالانجازات الوطنية التي تحققت خلال (25) عاما من تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية، في مختلف المجالات والقطاعات، والتي جعلت الأردن موضع تقدير واحترام المجتمع الإنساني.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202429182157337249663

تنويه هام من الامن العام بشأن مخالفات السير

520243019330508503781

الملك يعزي عشيرتي الحوامدة والقيسي

5202430112349334452370

تنويه هام الى أولياء الأمور والأهالي بالاردن

2

الأميرة ريم علي تفتتح فعاليات أكاديمية الدِّراية الإعلامية

وزارة الخارجية

الاردن تصدر بياناً شديد اللهجة

image (6)

فتح باب التسجيل للتغطية الإعلامية لمؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة

أخبار متعلقة
Capture

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا من رابطة قبيلة بني حميدة

665229e8c21df

الملك ينعم بأوسمة على مؤسسات وشخصيات بمناسبة عيد الاستقلال - اسماء

الملك 99

الملك يعزي عشيرة المجالي

ههه

العيسوي يلتقي وفدا شبابيا

٨

تجارة الأردن: رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس قوة الاقتصاد الوطني

2202421192419969444555

الملك يعزي 3 عشائر أردنية