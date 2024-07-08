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الإثنين، 08-07-2024 03:25 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء بيت محسير والفلاحين بالرمثا

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الوكيل الاخباري -  أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بقيادته الهاشمية، السباق على الدوام لدعم ومساندة قضايا أمته، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي يعتبرها قضيته المركزية وحلها العادل يشكل مصلحة أردنية عليا.

وأوضح العيسوي أن الموقف الأردني تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة كان واضحاً وقوياً ومباشراً، منطلقا من ثوابته التاريخية الراسخة، وهو ما جسده جلالة الملك عبدالله الثاني في حراكه الإقليمي والدولي المكثف والمتواصل على مختلف المستويات.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الإثنين في الديوان الملكي الهاشمي، وفدين، الأول يمثل عشائر بيت محسير، والثاني وفدا من أبناء عشائر الفلاحين من لواء الرمثا، في لقاءين منفصلين، حيث استعرض العيسوي مواقف الأردن الثابتة وجهود جلالة الملك المكثفة والمتواصلة لنصرة الأشقاء الفلسطينيين.

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من جانبهم، عبر المتحدثون عن فخرهم واعتزازهم بمواقف الأردن وجهود جلالة الملك المشرفة والشجاعة لنصرة الأشقاء في غزة والضفة الغربية، والتي لا ينكرها إلا جاحد، ولا ينتقص منها إلا حاسد.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في مواقفه وجهوده، على مختلف الاصعدة .

وقالوا إن أمن واستقرار الأردن خط أحمر لن نسمح لأي كان المساس به او العبث بمقدراته.

 

 

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