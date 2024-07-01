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الإثنين، 01-07-2024 04:20 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدين من أبناء عشائر ارتيمة والثوابية والمراهفة

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، وفدين من أبناء عشائر ارتيمة والثوابية والمراهفة. 

 واستعرض العيسوي، في بداية اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي،  مواقف الأردن وجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المكثفة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ومساعيه لتأمين استمرار وصول المساعدات الفورية والعاجلة للأشقاء هناك، الذين يتعرضون للقتل والتدمير.

وقال العيسوي إن جهود جلالة الملك الإقليمية والدولية لدعم الأشقاء في فلسطين مستمرة، وتستهدف نصرتهم ووقف المعاناة التي يمرون بها، ومساندتهم لنيل حقوقهم المشروعة، بإقامة دولتهم المستقلة القابلة للحياة، وعاصمتها القدس الشرقية.

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من جهتهم، أكد الحضور وقوفهم وجميع الأردنيين، خلف جلالة الملك داعمين لمواقفه المشرفة والشجاعة في الدفاع عن الأهل في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.

وثمنوا الجهود المكثفة والمتواصلة لجلالة الملك، على الصعيد الدولي والإقليمي، لمساندة ونصرة الأشقاء، والتي كان لهذه الجهود تأثيرا واضحا على مواقف كثير من الدول تجاه ما يشهده قطاع غزة من قتل وتنكيل وهدم.

 

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