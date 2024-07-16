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الثلاثاء، 16-07-2024 03:22 م

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفودا من لواء الرصيفة وتجارة الرمثا ومؤسسة السلام

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي أن الأردن، بحكمة قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ووعي شعبه وتماسك جبهته الداخلية، سيبقى على الدوام قوي في مواجهة جميع التحديات، وقوي بمواقفه القومية والعروبية المناصرة لقضايا أمته العادلة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال العيسوي إن الأردن، رغم ما يحيط به من أزمات وتحديات، فإنه لا يحيد عن مواقفه ومبادئه الثابتة، ماض في مسيرته التطويرية والتحديثية، لافتا، بهذا الصدد، إلى التوجيه الملكي بإجراء الإنتخابات النيابية المقبلة، التي ستكون محطة مهمة في مسيرة تطوير الحياة السياسية.

جاء ذلك، خلال لقاء العيسوي، اليوم الثلاثاء، في الديوان الملكي الهاشمي، ثلاثة وفود، تمثل وجهاء من لواء الرصيفة، وممثلين عن غرفة تجارة الرمثا، وممثلين عن مؤسسة الفرسان للسلام، في لقاءات منفصلة، استعرض خلالها مواقف الأردن وجهود جلالة الملك لنصرة الأشقاء في فلسطين والدفع لموقف دولي لتحقيق الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على غزة ، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية للقطاع، بشكل دائم ومستدام.

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بدورهم، عبر المتحدثون عن اعتزازهم وفخرهم بمواقف وجهود جلالة الملك تجاه القضية الفلسطينية، ومساعيه الحثيثة والمتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وحث المجتمع الدولي لمواصلة إمداد الأهل بالمساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية.

كما ثمنوا الجهود، التي يبذلها جلالة الملك من أجل رفعة الأردن في مختلف المجالات، والحفاظ على أمنه واستقراره ومنجزاته، والمساهمة في مسيرة التنمية الشاملة؛ لبناء المستقبل الأفضل لجميع أبناء وبنات الوطن .

 

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