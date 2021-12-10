رئيس الفريق البحثي يوضح بشأن تمحور أوميكرون محليا

الوكيل الإخباري - استبعد رئيس الفريق البحثي عن أوميكرون الطبيب عيسى أبو دية، وجود تحور محلي أنتج متحور لفيروس كورونا من نوع أوميكرون بعد إصابة أردني لا يوجد له تاريخ سفر مؤخرا.

اضافة اعلان



وقال أبو دية، إن "مسألة التحور محليا بمعنى أن يراكم جميع الطفرات في البروتين الشوكي بهذا الوقت السريع هو أمر مستبعد جدا وبائيا".



فيما قالت رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب إن الشخص المصاب بمتحور فيروس كورونا الجديد (أوميكرون)، ولا يوجد له تاريخ سفر، "قد يكون أصيب بالفيروس بعد تحوره في الأردن".



وأضافت القطب أن "انتقال الفيروس بين الأشخاص قد يؤدي إلى تحوره"، موضحة أن "الشخص المصاب محليا قد يكون خالط أشخاص آخرين قبل اكتشاف إصابته".

وأعلنت وزارة الصحة مساء الخميس تسجيل أول إصابتين بمتحور من فيروس كورونا من نوع أوميكرون في الأردن، لأردني قادم من جنوب إفريقيا، وأردني آخر "لا يوجد له تاريخ سفر إلى خارج الاردن مؤخرا، وتجري عملية إجراء استقصاء وبائي لمعرفة تفاصيل الإصابة".



و بشأن الحالة الثانية تحدث أبو دية وهو اختصاصي في علم المناعة، عن عدة تفسيرات، وقال إن "عدم وجود سفر لا يعني عدم مخالطة أناس قادمين من الخارج حاملين للفيروس وهذا أحد السيناريوهات".



أما السيناريو الآخر يشير إلى أن "الفيروس موجود بأعداد تكفي لوجود انتقالات او عدوى مجتمعية، وهذا مستبعد"، وفق أبو دية الذي أضاف "ما زلنا في السيناريو الأول في مراحل مبكرة في ضبط الحالات التي تدخل إلى الأردن أولا بأول، بحسب عمليات المسح الأولي".



وقال إن "مسألة التحور محليا بمعنى ان يراكم جميع الطفرات في البروتين الشوكي بهذا الوقت السريع هو أمر مستبعد جدا وبائيا".



وأشار إلى أن أغلب المتحورات التي دخلت الأردن مصدرها المسافرين القادمين من الخارج ثم توطنت المتحورات شيئا فشيئا وبدأت بالانتقال من شخص لآخر".

