رئيس اللجنة القانونية النيابية : عدد المطلوبين على ديون مدنية نحو 155 ألف شخص

الوكيل الاخباري - كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، الأحد، أن عدد المطلوبين في الأردن على ديون مدنية نحو 155 ألف شخص بينهم نحو 100 ألف ديونهم 5 آلاف دينار فما دون.



وأضاف عبر قناة المملكة"، أن "عدد المطلوبين يشمل جميع المدينيين الصادرة بحقهم مذكرات إحضار ما قبل جائحة كورونا بالإضافة إلى مذكرات منع السفر التي صدرت بعد صدور أمر الدفاع".



وأشار الذنيبات إلى أن "الأوضاع الاقتصادية حدث ولا حرج، والكل يعلم بالوضع الاقتصادي الذي يعيشه البلد ليس المدين فقط".

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة