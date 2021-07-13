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رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يلتقي قياديين من العمل الإسلامي

الثلاثاء، 13-07-2021 08:47 م

رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية يلتقي قياديين من العمل الإسلامي

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الوكيل الاخباري - التقى رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية سمير الرفاعي، اليوم الثلاثاء، عدداَ من قيادات حزب جبهة العمل الإسلامي، في إطار اللقاءات التي تجريها اللجنة مع مختلف فئات المجتمع بهدف مناقشة الآراء والأفكار التي تتصل بأعمال اللجنة.اضافة اعلان


وأكد الرفاعي، أن اللجنة منفتحة على الجميع، وتستمع إلى مختلف الآراء وتلقت العشرات من المقترحات، مؤكدا أن هذه الآراء تحظى باهتمام كبير وتسهم في إثراء النقاشات التي تجريها اللجان. ولفت إلى أن الجميع يدرك المسؤولية الكبيرة لتحقيق مضامين الرسالة الملكية وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية ملموسة في قانوني الانتخاب والأحزاب، والتوصيات الخاصة بتمكين الشباب والمرأة والإدارة المحلية وتطوير آليات العمل النيابي لمواصلة التحديث والتطوير الذي هو نهج الدولة الأردنية منذ تأسيسها.

 




 

 


 

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