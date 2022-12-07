الأربعاء 07-12-2022
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 07-12-2022 07:04 م

رئيس المجلس القضائي يستقبل نظيره العراقي والوفد المرافق له

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الوكيل الاخباري - استقبل رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو، مساء اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، الدكتور فائق زيدان، والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة للمملكة لتعزيز العلاقات بين الطرفين وتبادل الخبرات ووجهات النَّظر المتعلقة بالعمل القضائي.

ويبحث الجانبان، خلال الزِّيارة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات القانونية والقضائية وخاصة في مجال التدريب القضائي والأمور القانونية وتبادل الزيارات القضائية بين البلدين الشقيقين والاطلاع على الأنظمة القضائية.

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