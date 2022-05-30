رئيس المجلس القضائي يستقبل نقيب المحامين

الوكيل الإخباري - بحث رئيس محكمة التمييز، رئيس المجلس القضائي، القاضي محمد الغزو، في مكتبه، اليوم الاثنين، مع نقيب المحامين يحيي أبو عبود، أوجه التعاون المشترك.

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وهنأ رئيس المجلس نقيب المحامين بمناسبة حصوله على ثقة الهيئة العامة لنقابة المحامين، وفوزه في الانتخابات الأخيرة.



وأكد الطرفان أهمية هذه اللقاءات في ترسيخ العمل نحو الهدف الأسمى والمشترك، وهو تحقيق رسالة العدالة على اعتبار أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، وأساس المحاكمة العادلة، مشدّدين على أهمية المحافظة على استقلال القضاء، وضمان هيبته وأنّ دور المحامي أساسيٌّ لسير العدالة وجودة عمليّة التقاضي.

وأشاد النقيب بالجهود ‏المبذولة من قبل ‏المجلس، مؤكدا ‏دعمه الكبير للاسترتيجيات والخطط التي يقوم بها.



وحضر اللقاء أمين عام المجلس القضائي، القاضي وليد كناكريه.