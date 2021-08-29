الأحد 29-08-2021
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الأحد، 29-08-2021 02:19 ص

رئيس المجلس القضائي يعلن عن شواغر قضائية

ما_هو_القضاء


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز محمد الغزو، عن توفر شواغر قضائية في الدرجتين الخامسة والسادسة.

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ودعا المحامين الراغبين بالتقدم للمسابقة القضائية ممن تتوافر فيهم الشروط أدناه تقديم طلباتهم وفقا للنموذج المحمل على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي (www.jc.jo) وإرساله مرفقا بالوثائق من خلال البريد الإلكتروني ([email protected]) بصيغة ملف pdf.


وتستقبل الطلبات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 5 أيلول وحتى الساعة الثالثة ظهرا من يوم الخميس 9 أيلول.


ويشار إلى أنه سيتم عقد امتحان تحريري للمحامين الذين تنطبق عليهم الشروط خلال شهر من تاريخ الإعلان، وفق تعليمات وأسس المسابقة القضائية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمجلس القضائي.


 

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