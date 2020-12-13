رئيس المجلس القضائي ينعى الوزير الأسبق طاهر حكمت

الوكيل الاخباري -

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نعى رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس القضائي القاضي محمد الغزو، وأعضاء المجلس وقضاة محكمة التمييز وكافة قضاة المحاكم النظامية والنيابة العامة الوزير الأسبق وأول رئيس للمحكمة الدستورية في الاردن ورئيس المجلس القضائي الأسبق طاهر حكمت، الذي انتقل حكمت الى رحمة الله تعالى اليوم الأحد.واستذكروا القضاة الخدمات التي قدمها المرحوم حكمت للاردن في جميع المواقع التي شغلها. وتقدم الغزو والقضاة بأصدق مشاعر العزاء والمواساة لأسرة وذوي الفقيد.وكان المرحوم حكمت، شغل منصب وزير العدل ووزير النقل ووزير السياحة والآثار ووزير الثقافة والشباب ورئيسا للمحكمة الدستورية ورئيسا للمجلس القضائي وعضوا في مجلس الأعيان وعضوا في المجلس الوطني الاستشاري.